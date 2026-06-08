जामा मस्जिद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी के मोबाइल फोन के साथ आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 8 जून (आईएएनएस)। जामा मस्जिद पुलिस स्टेशन के सतर्क पेट्रोलिंग स्टाफ ने चोरी के दो मोबाइल फोन के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। अपराधी के पास से बरामद मोबाइल फोन चोरी के दो मामलों से जुड़े पाए गए हैं। आरोपी पहले भी लूट और हत्या के एक मामले में शामिल पाया गया था। वहीं, पुलिस की ओर से उसकी अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

Read More

दरअसल, यह पूरा मामला 6 जून का है, जब दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में मीना बाजार में नियमित पेट्रोलिंग के दौरान, हेड कांस्टेबल विजय और विनेश के साथ कांस्टेबल सुमित ने इलाके में जाने-पहचाने आदतन अपराधी को संदिग्ध रूप से घूमते हुए देखा। पुलिस टीम को देखते ही संदिग्ध ने बचने की कोशिश की और जल्दबाजी में मौके से भागने का प्रयास किया। कुछ गड़बड़ भांपते हुए, सतर्क पेट्रोलिंग स्टाफ ने तुरंत उसे रोका और पकड़ लिया। कड़ी पूछताछ और तलाशी के दौरान, उसके पास से दो मोबाइल फोन बरामद किए गए।

पूछताछ के दौरान, संदिग्ध बरामद मोबाइल फोन के कानूनी मालिकाना हक का कोई सबूत पेश नहीं कर सका। पुलिस टीम ने तुरंत उपलब्ध डेटाबेस के माध्यम से डिवाइस की जांच की और पाया कि दोनों मोबाइल फोन जामा मस्जिद के ई-एफआईआर नंबर 80047019/2026 और 80047012/2026 के तहत चोरी के रूप में दर्ज थे।

इसकी जानकारी तुरंत जामा मस्जिद पुलिस स्टेशन को दी गई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और चोरी के मोबाइल फोन कानून के अनुसार जब्त कर लिए गए।

बता दें कि आपराधिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने और सड़क पर होने वाले अपराधों को रोकने के लिए, जामा मस्जिद पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर आदेश प्रकाश के नेतृत्व और दरियागंज के एसीपी धीरज नारंग की देखरेख में पुलिसकर्मियों को इलाके में पेट्रोलिंग और निगरानी ड्यूटी पर विशेष रूप से तैनात किया गया था।

चेकिंग और निगरानी के दौरान, सतर्क पुलिस टीम ने आरोपी की संदिग्ध गतिविधियों को देखा और तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया। उनकी सतर्कता, सक्रिय पुलिसिंग और इलाके में प्रभावी मौजूदगी की वजह से चोरी हुए दो मोबाइल फोन बरामद हुए और आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिससे इलाके में आगे होने वाली आपराधिक गतिविधियों को रोका जा सका।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान अरशद, निवासी चांदनी महल, दिल्ली के रूप में हुई है। वहीं, लगातार पूछताछ के दौरान, आरोपी ने बताया कि उसने बरामद मोबाइल फोन संडे मार्केट में भीड़ और अफरातफरी का फायदा उठाकर वहां मौजूद लोगों से चुराए थे।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम