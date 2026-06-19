जालौन में दर्दनाक हादसा, पाहूज नदी में नहाते समय तीन युवक डूबे

लखनऊ, 19 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के जालौन में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पाहूज नदी में नहाते समय तीन युवक की डूबने से मौत हो गई।

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घटना को लेकर अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को यूपी के जालौन जिले में गोपालपुरा गांव के पास पाहूज नदी में नहाते समय तीन युवकों की डूबने से मौत हो गई है।

पीड़ित मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मिहोना पुलिस स्टेशन इलाके के लिधौरा और अतियानपुरा गांवों के 12 से ज्यादा युवाओं के ग्रुप का हिस्सा थे, जो एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गर्मी से राहत पाने के लिए युवाओं के ग्रुप ने नदी में नहाने का फैसला किया। नहाते समय कुछ युवा नदी के गहरे हिस्से में चले गए, जहां पानी का बहाव तेज था।

नदी की तलहटी की गहराई में अचानक आए बदलाव से तीनों तेज बहाव में बह गए और डूबने लगे। उनके साथियों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के कारण ऐसा करना नामुमकिन हो गया।

हालात की गंभीरता का पता चलते ही हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। माधोगढ़ पुलिस स्टेशन की टीमें मौके पर पहुंचीं और स्थानीय गोताखोरों व ग्रामीणों की मदद से तेजी से खोज अभियान शुरू किया।

कड़ी मशक्कत के बाद नदी से तीनों युवाओं के शव बरामद किए गए। इनकी पहचान जगमोहन बघेल (19), सुदीप बघेल (17) और अवनीभ यादव (20) के तौर पर हुई है।

पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं, मृतकों के परिवारों को जब यह खबर मिली, शादी समारोह का खुशनुमा माहौल दुख में बदल गया।

हालांकि, पुलिस हर पहलू से घटना की जांच कर रही है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या कोई लापरवाही या नदी की स्थितियों के बारे में जानकारी की कमी इसकी वजह बनी।

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे नदियों में जाते समय सावधानी बरतें, खासकर गर्मियों के महीनों में, जब पानी का स्तर और बहाव का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है।

--आईएएनएस

डीके/डीकेपी