जिला प्रशासन और एसडीआरएफ ने लापता छात्रा के लिए बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चलाया

चुराचांदपुर, 13 जून (आईएएनएस)। मणिपुर के चुराचांदपुर जिला प्रशासन ने शनिवार को स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एसडीआरएफ) की मदद से एक बड़ा खोज और बचाव अभियान शुरू किया। यह अभियान के. खोमुन्नोम गांव के खुपखोलुन तुबोई की बेटी और राधाकृष्णन फाउंडेशन स्कूल, तुइबोंग की आठवीं कक्षा की छात्रा मिस लैंबोइकिम के डूबने की घटना के बाद शुरू किया गया है।

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तुइबोंग के सब-डिविजनल ऑफिसर के अनुरोध और डिप्टी कमिश्नर/डीडीएमए चुराचांदपुर की मंजूरी के बाद इम्फाल से एसडीआरएफ को तैनात किया गया।

टीम लीडर हवलदार रियाजुद्दीन के नेतृत्व में टीम शुक्रवार को घटनास्थल पर पहुंची और तुरंत 'जीरो पॉइंट' से ऑपरेशन शुरू किया। यह वही जगह है, जहां पीड़िता को आखिरी बार पानी की तेज धारा में बहते हुए देखा गया था।

एसडीआरएफ टीम ने खोज को तेज करने के लिए इन्फ्लेटेबल बोट और खास बचाव उपकरण तैनात किए हैं।

पीड़ित परिवार और जनता को टीम की प्रतिबद्धता का भरोसा दिलाते हुए हवलदार रियाजुद्दीन ने कहा, "हम जरूरी काम करने और शव मिलने तक खोज अभियान जारी रखने के लिए यहां मौजूद रहेंगे।"

बता दें कि यह दुखद घटना 11 जून को तुइबोंग सब-डिविजन के लाइजॉन वेंग में हुई थी, जहां लगातार बारिश के कारण तेज बहाव में लड़की बह गई थी। घटना के दिन से ही स्थानीय यूथ क्लब, सिविल सोसाइटी संगठन, समाजसेवी समूह और चिंतित लोग लगातार खोज के प्रयासों में लगे हुए हैं। हालांकि, लगातार कोशिशों के बावजूद खराब मौसम और बचाव के लिए पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण शव बरामद नहीं किया जा सका।

इससे पहले अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया था कि मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में एक नाबालिग लड़की की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। भारी बारिश के कारण अचानक आए बाढ़ के पानी में वह बह गई थी।

यह घटना गुरुवार को तुइबुओंग में हुई, जब आठवीं क्लास की छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी। अधिकारियों ने बताया कि वह पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गई और बाढ़ के पानी के साथ बह गई। गायब हुई लड़की की पहचान राधाकृष्णन फाउंडेशन स्कूल की छात्रा लैंबोइकिम के तौर पर हुई है।

--आईएएनएस

डीकेएम/डीकेपी