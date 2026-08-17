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भारत समाचार

जयपुर में सीआरपीएफ कैंपस के पास मिला बम, निरोधक दस्ते ने किया निष्क्रिय

The HawkT
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(Updated )
जयपुर

जयपुर, 17 अगस्त (आईएएनएस)। जयपुर में सोमवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब आमेर इलाके में सीआरपीएफ कैंपस के पास एक खेत में बम मिला।

दरअसल, सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे वार्ड नंबर 148 में 'ठकराला की ढाणी' से गुजरते समय एक स्थानीय महिला को संदिग्ध चीज दिखाई दी। उसने अपने परिवार को बताया और स्थानीय लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई।

आमेर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गई और उस चीज के आसपास जमा भीड़ को हटा दिया। शुरुआती जांच के बाद बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया, जिसके बाद उस चीज की पहचान मोर्टार शेल के तौर पर हुई।

मामले को लेकर सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर अमित शर्मा ने बताया कि कंट्रोल रूम को सुबह करीब 11:05 बजे सूचना मिली थी। पुलिस और सिविल डिफेंस के जवान लगभग आठ मिनट बाद मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की।

मोर्टार शेल को सुरक्षित किया गया और उसे आबादी वाले इलाके से दूर एक सुनसान जगह पर ले जाया गया ताकि उसे नष्ट किया जा सके।

शेल को एक गहरे गड्ढे में रखा गया और दोपहर करीब 2 बजे उसे निष्क्रिय कर दिया गया। नष्ट करने की प्रक्रिया के दौरान जोरदार धमाका सुनाई दिया।

इसको लेकर आमेर स्टेशन हाउस ऑफिसर गौतम डोटासरा ने पुष्टि की कि गांव के एक खेत में कचरे के बीच मोर्टार शेल मिला था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस बात की जांच शुरू कर दी है कि शेल कहां से आया और खेत में कैसे पहुंचा।

सिविल डिफेंस के अधिकारियों ने बताया कि अमित शर्मा ने इस ऑपरेशन का नेतृत्व किया और इसमें सीडीई असरार अहमद, राजेश कुमार, यूनुस खान, मोहम्मद बिलाल, दीपक सैनी और घनश्याम शर्मा जैसे जवान शामिल थे।

--आईएएनएस

डीके/वीसी