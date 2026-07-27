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जेएमआई के डिस्टेंस और ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन 10 अगस्त को बंद हो जाएंगे

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 27, 2026, 05:17 PM
जेएमआई के डिस्टेंस और ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन 10 अगस्त को बंद हो जाएंगे

नई दिल्ली, 27 जुलाई (आईएएनएस)। जामिया मिलिया इस्लामिया के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन (सीडीओई) ने सोमवार को घोषणा की कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) और ऑनलाइन लर्निंग (ओएल) मोड में कराए जाने वाले अलग-अलग डिस्टेंस और ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन 10 अगस्त तक खुले रहेंगे।

जेएमआई की चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर साइमा सईद ने बताया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अभी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख 10 अगस्त है।

सीडीओई के डायरेक्टर प्रोफेसर असलम खान ने कहा कि सेंटर ऐसे एकेडमिक प्रोग्राम देने पर फोकस कर रहा है जो हायर एजुकेशन और जॉब मार्केट की बदलती जरूरतों के हिसाब से हों।

साइमा सईद ने बताया कि कई पोस्ट ग्रेजुएट और अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एडमिशन खुले हैं, और सिलेक्शन क्वालिफाइंग एग्जाम में मेरिट के आधार पर होगा।

उन्होंने बताया कि इनमें शिक्षा, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, इतिहास, मानव संसाधन प्रबंधन, इस्लामिक स्टडीज, राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, उर्दू में एम.ए. और एम.कॉम. के साथ-साथ बी.ए. (जनरल), बी.कॉम. और बीबीए शामिल हैं। एमबीए (ओडीएल) और बी.एड. प्रोग्राम में एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट में मेरिट के आधार पर होगा। बी.एड. और एमबीए (ओडीएल) के लिए एंट्रेंस टेस्ट 22 अगस्त को होगा।

एक ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि एंट्रेंस सेंटर जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस के अंदर होगा, जिसकी जानकारी एडमिट कार्ड के जरिए दी जाएगी।

सीडीओई, जेएमआई ने दो नए प्रोग्राम, बैचलर ऑफ साइंस (बायोसाइंसेज) और एमबीए (ऑनलाइन मोड), शुरू किए हैं। इन दो कोर्स के लिए सिलेक्शन पिछली क्वालिफाइंग परीक्षा में मिले मार्क्स और इंटरव्यू के आधार पर होगा।

बयान में कहा गया है कि कई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, एडवांस्ड डिप्लोमा, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए भी एडमिशन खुले हैं, जिनमें गाइडेंस और काउंसलिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन में डिप्लोमा, एजुकेशनल मीडिया प्रोडक्शन में एडवांस्ड डिप्लोमा, मास मीडिया में एडवांस्ड डिप्लोमा, कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क टेक्नोलॉजी में सर्टिफिकेट और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सर्टिफिकेट वगैरह शामिल हैं।

एडमिशन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल के बारे में उनके रजिस्टर्ड ईमेल के जरिए बताया जाएगा। इसमें कहा गया है कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन और फीस जमा करने का काम 31 अगस्त से 10 सितंबर तक होगा।

एप्लीकेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे एडमिशन गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने से पहले यह पक्का कर लें कि वे तय अहर्ता को पूरा करते हैं। बयान में कहा गया है कि आखिरी तारीख के बाद कोई एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम