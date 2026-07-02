जेडीएस ने रामनगर में एसआईआर अभियान के दौरान चुनाव आयोग पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया

बेंगलुरु, 2 जुलाई (आईएएनएस)। जनता दल (सेकुलर) की कर्नाटक इकाई ने गुरुवार को आरोप लगाया कि रामनगर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का संचालन कर रहे अधिकारियों ने घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करने के बजाय निवासियों को एक सामुदायिक सभागार में इकट्ठा करके चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया। उन्होंने चुनाव अधिकारियों से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया।

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केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में पार्टी ने आरोप लगाया कि बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) ने अनिवार्य रूप से घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करने और गणना प्रपत्र वितरित करने के बजाय रामनगर नगर पालिका के टीपू नगर के वार्ड संख्या 23 में एक सामुदायिक सभागार में निवासियों को इकट्ठा किया।

जेडी(एस) ने कहा कि रामनगर में चुनाव आयोग के नियमों की पूरी तरह से अवहेलना की गई है। बूथ स्तर के अधिकारियों को हर घर जाकर मतदाता विवरण सत्यापित करने और गणना प्रपत्र वितरित करने का दायित्व सौंपा गया है, लेकिन उन्होंने वार्ड संख्या 23, टीपू नगर में एक कल्याण मंडप में सभी को इकट्ठा कर लिया है, जिससे यह प्रक्रिया एक 'एसआईआर मेले' में तब्दील हो गई है। यह लोकतंत्र का सरासर मजाक है।

पार्टी ने आगे आरोप लगाया कि अधिकारियों ने चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है और कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत निर्वाचन आयोग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

बयान में कहा गया कि चुनाव नियमों का उल्लंघन करने और मनमाने ढंग से काम करने वाले इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

जेडी(एस) ने चुनाव आयोग से भी इन कथित अवैधताओं के खिलाफ कार्रवाई करने और दोषी पाए गए अधिकारियों को निलंबित करने का आग्रह किया।

ये आरोप आगामी चुनावों से पहले कर्नाटक भर में चल रहे मतदाता सूची संशोधन (एसआईआर) के बीच आए हैं।

पार्टी ने एक कथित वीडियो भी साझा किया है जिसमें कथित तौर पर घर-घर जाकर एसआईआर करने और जनगणना प्रपत्र वितरित करने का काम सौंपे गए अधिकारी रामनगर शहर के एक धर्मशाला में सम्मेलन जैसे कार्यक्रम आयोजित करते और मतदाता संशोधन करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

--आईएएनएस

एमएस/