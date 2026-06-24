'इतना अहंकार क्यों?' पेपर लीक मामले में छात्रों को लेकर शिक्षा मंत्री के बयान पर केजरीवाल का पलटवार

नई दिल्ली, 24 जून (आईएएनएस)। देशभर में पेपर लीक के मामलों को लेकर छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में छात्र दिल्ली पहुंचकर जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी बीच छात्रों के आंदोलन को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के एक बयान पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है।

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आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार छात्रों की आवाज सुनने के बजाय उन्हें बदनाम करने का प्रयास कर रही है।

अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के बयान का वीडियो साझा करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक का विरोध कर रहे छात्रों को देश के “टुकड़े-टुकड़े” करने वाला बताना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अहंकारपूर्ण रवैया है।

केजरीवाल ने सवाल उठाते हुए कहा कि जो छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, उन्हें देश विरोधी बताना कहां तक उचित है।

उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि, “इतना अहंकार? पेपर लीक का विरोध करने वाले मासूम बच्चे देश के ‘टुकड़े-टुकड़े’ करना चाहते हैं और आप उनका भविष्य बर्बाद करके देश बचा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी? वाह।”

आम आदमी पार्टी लगातार पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरती रही है। पार्टी का कहना है कि बार-बार होने वाले पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। छात्रों को मानसिक तनाव और निराशा का सामना करना पड़ रहा है।

पार्टी नेताओं का आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में लगातार हो रही गड़बड़ियों के बावजूद सरकार प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ने नीट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि पेपर लीक एक बड़ा संगठित कारोबार बन चुका है, जिसमें प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता।

उनका आरोप था कि हर दो-तीन साल में बड़े स्तर पर पेपर लीक की घटनाएं सामने आती हैं और केंद्र सरकार की विभिन्न परीक्षाओं में लगातार अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। वहीं, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्र निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि बार-बार होने वाले पेपर लीक से उनकी मेहनत और भविष्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं।

--आईएएनएस

पीकेटी/एएसएच