इसरो-एचएसएफसी भर्ती : साइंटिस्ट-इंजीनियर के कई पदों पर निकली वैकेंसी, 10 अगस्त से आवेदन प्रक्रिया शुरू

बेंगलुरु, 8 अगस्त (आईएएनएस)। बेंगलुरु स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की एक प्रमुख इकाई, मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (एचएसएफसी), ने विभिन्न विषयों के आधार पर साइंटिस्ट/इंजीनियर ‘एसडी’ के पदों पर सीधी भर्ती के तहत उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।

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इसरो-एचएसएफसी की ओर से विभिन्न विषयों के आधार पर साइंटिस्ट/इंजीनियर ‘एसडी’ पोस्ट के लिए जारी रिक्तियों में बायो-इंस्ट्रूमेंटेशन/बायोफिजिक्स/मेडिकल फिजिक्स का 1, डेवलपमेंटल बायोलॉजी/बायोटेक्नोलॉजी का 1, सेलुलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी/सेल बायोलॉजी का 1, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी/सिस्टम्स बायोलॉजी/बायोइंफॉर्मेटिक्स का 1, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग/बायोमेडिकल साइंसेज का 1 और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग/बायोमेडिकल साइंसेज का 1 पद शामिल है।

इन सभी रिक्तियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 10 अगस्त की सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त तय की गई है। ऐसे में एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक उम्मीदवार इसरो-एचएसएफसी की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन लिंक सक्रिय होने के बाद से तय अंतिम तिथि के शाम 5 बजे तक या उससे पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से पोस्ट से संबंधित विषयों के अनुसार प्रथम श्रेणी के साथ बीई/बीटेक/बीएससी/बीएस, एमई/एमटेक/एमएस/एमएससी और पीएचडी होनी चाहिए। आवेदकों की अधिकतम आयु 35 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 30 अगस्त के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन आवेदनों की स्क्रीनिंग, शॉर्टलिस्टिंग और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी पे मैट्रिक्स के लेवल-11 के तहत 67,700 से 2,08,700 रुपए के बीच प्रति माह होगी। इसके अलावा कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे।

कैंडिडेट्स को भर्ती, योग्यता आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए इसरो-एचएसएफसी की ओर से आधिकारिक वेबसाइट पर संबंधित पोस्ट के लिए जारी विस्तृत नोटिफिकेशन को चेक करने की सलाह दी जाती है।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम