ePaperSubscribe
logo
Advertisement banner
भारत समाचार

मणिपुर-असम-नागालैंड बस सेवा फिर से शुरू, तीन साल से ज्‍यादा समय पहले लगी थी रोक

The HawkT
The Hawk·
🏷
(Updated )
मणिपुर-असम-नागालैंड

इंफाल, 21 अगस्त (आईएएनएस)। मणिपुर, असम और नागालैंड के बीच अंतर-राज्यीय यात्री बस सेवाएं, तीन साल से ज्‍यादा समय के बाद, शुक्रवार को फिर से शुरू हो गईं। 3 मई, 2023 को मणिपुर में मैतेई और कुकी-जो आदिवासी समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़कने के बाद यात्री बस सेवाएं रोक दी गई थीं।

परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार की शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने की लगातार कोशिश के तहत, शुक्रवार को इंफाल-दीमापुर (नागालैंड)-गुवाहाटी (असम) रूट पर सार्वजनिक परिवहन सेवाएं फिर से शुरू हुईं। यह राज्य में अभूतपूर्व जातीय संकट शुरू होने के तीन साल से ज्‍यादा समय बाद एक अहम घटनाक्रम है।

उन्होंने बताया कि इंफाल-दीमापुर-गुवाहाटी रूट पर दो बसों और पांच विंगर गाड़ियों में कुल 125 यात्रियों ने यात्रा की।

इस सेवा का फिर से शुरू होना सामान्य जीवन को बहाल करने और अंतर-राज्यीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, खासकर जातीय संघर्ष के कारण लंबे समय तक रुकावटों के बाद।

अधिकारी ने कहा कि बस सेवा के फिर से शुरू होने की लोगों ने काफी सराहना की है और वे इस अहम अंतर-राज्यीय लिंक की बहाली का स्वागत कर रहे हैं। अधिकारी ने मीडिया को बताया, "लोगों ने काफी सराहना की है और वे इस अहम अंतर-राज्यीय लिंक की बहाली का स्वागत कर रहे हैं।"

पहाड़ी थौबल जिले के यात्री कियाम कुमारजीत सिंह ने इस सकारात्मक पहल के लिए राज्य सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस नई यात्रा से राज्य के सभी समुदायों के बीच प्यार, शांति और सद्भाव आना चाहिए और लोगों को अतीत की दर्दनाक घटनाओं से आगे बढ़ने में मदद मिलनी चाहिए।

उन्होंने कहा, "आइए हम सब अतीत को माफ कर दें और भूल जाएं। आइए मणिपुर में शांति और विकास के लिए आगे बढ़ें।"

इंफाल पूर्वी जिले के खुंड्रकपम गांव की एक महिला यात्री निवेदिता ने भी उम्मीद जताई कि सेवा के फिर से शुरू होने से राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, "यह यात्रा राज्य में शांति लाए और भगवान सरकार का भला करे।"

अधिकारियों ने बताया कि बसें बिना किसी परेशानी के कांगपोकपी (मुख्य रूप से कुकी आबादी वाला जिला) और सेनापति (नागा आबादी वाला जिला) से गुजर गईं। इसके बाद बसें नागालैंड में दाखिल होंगी और असम के मुख्य शहर गुवाहाटी की ओर बढ़ेंगी।

बस सेवा के फिर से शुरू होने से मणिपुर, नागालैंड और असम के बीच यात्रियों की आवाजाही आसान होने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम