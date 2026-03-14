Indian Navy Agniveer Recruitment : नौसेना में शामिल होने का मौका, अग्निवीर एसएसआर पद के लिए आज से आवेदन शुरू

नई दिल्ली: देश की सेवा करने का जुनून रखने वाले जो नौजवान भारतीय नौसेना में शामिल होनी की इच्छा रखते हैं, उनके लिए एक शानदार मौका सामने आया है। इंडियन नेवी ने अग्निपथ योजना के तहत अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर एसएसआर के पद पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है।

भारतीय नौसेना की ओर से जारी पद के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन प्रक्रिया शनिवार, 14 मार्च से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल निर्धारित की गई है। ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, वे तय समय सीमा के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों का जन्म 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009 के बीच या 1 मई 2005 से 31 अक्तूबर 2009 के बीच होना चाहिए। इसी के साथ कैंडिडेट्स मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों से मैथ्स और फिजिक्स के साथ 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए।

इसके अलावा अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से इंजीनियरिंग (मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/ऑटोमोबाइल/कंप्यूटर साइंस/इंस्ट्रुमेंटेशन टेक्नोलॉजी/इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) में तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रता का होना भी आवश्यक है।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन स्टेज-I आईएनईटी 2026 परीक्षा, स्टेज-II अग्निवीर परीक्षा, शारीरिक फिटनेस टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित उम्मीदवारों की शुरुआती सेलरी 30,000 रुपए प्रति महीने होगी।

आवेदन करने वाले सभी वर्ग के कैंडिडेट्स को 550 रुपये के साथ 18% जीएसटी का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके आवेदन को स्वीकार किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले भारतीय नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर जाने के बाद पद से संबंधित आवेदन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा और वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें। फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर को सही साइज व फॉन्ट में अपलोड करें। आवेदन शुल्क का भुगतान करें। इसके बाद फॉर्म चेक कर सबमिट कर दें। अंत में आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें।

--आईएएनएस