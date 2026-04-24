Indian Army Initiative : सेना की 'स्पीयरहेड डिवीजन' सीमावर्ती घाटियों में स्वच्छता अभियान का कर रही नेतृत्व

ईटानगर/आइजोल: सेना की स्पीयर कोर की स्पीयरहेड डिवीजन ने अपने नागरिक आउटरीच प्रयासों के तहत अरुणाचल प्रदेश की सियोम, सुबनसिरी और सियांग घाटियों में बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया।

रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने कहा कि यह प्रयास पर्यावरण संरक्षण और दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों की भलाई के प्रति सेना की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि इस पहल में स्थानीय निवासियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया, जो स्वच्छता बनाए रखने और क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करने के प्रति उनकी साझा जिम्मेदारी की भावना को दर्शाता है।

लेफ्टिनेंट कर्नल रावत ने बताया कि "स्वच्छ परिवेश, सशक्त समुदाय" की थीम पर आधारित इस अभियान ने स्वास्थ्य, स्वच्छता और नागरिक गौरव को बढ़ावा देने में स्वच्छ सार्वजनिक स्थानों के महत्व पर जोर दिया।

इस कार्यक्रम के साथ-साथ जागरूकता सत्र भी आयोजित किए गए, जिनमें निवासियों को पर्यावरण के अनुकूल तरीकों को अपनाने और एक स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण बनाने में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

प्रवक्ता ने कहा कि इस पहल ने यह उजागर किया कि स्वच्छता न केवल जन-कल्याण के लिए आवश्यक है, बल्कि यह एक सामूहिक कर्तव्य भी है जो सामुदायिक भावना और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करता है।

इस अभियान की स्थानीय समुदाय द्वारा खूब सराहना की गई और इसने सेना तथा आम लोगों के बीच के बंधन को और भी अधिक सुदृढ़ किया।

अधिकारी ने कहा कि यह पहल भारतीय सेना की न केवल देश की सीमाओं की रक्षा करने, बल्कि उन रचनात्मक सामाजिक पहलों का समर्थन करने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्रों के कल्याण और समग्र विकास में योगदान देती हैं।

मिजोरम में, समावेशिता और सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देने की एक सराहनीय पहल के तहत, असम राइफल्स ने राज्य के 'शालोम स्पेशल स्कूल' के विशेष रूप से सक्षम (दिव्यांग) छात्रों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया।

गुरुवार को आइजोल स्थित 'लोक भवन' में, सेरछिप जिले के विशेष रूप से सक्षम छात्रों के साथ मिजोरम के राज्यपाल जनरल विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त) ने संवाद किया।

लेफ्टिनेंट कर्नल रावत ने बताया कि यह संवाद सत्र, असम राइफल्स द्वारा सेरछिप जिले के 18 छात्रों और पांच शिक्षकों के लिए आयोजित एक 'शैक्षिक भ्रमण' कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था।

इस संवाद सत्र के दौरान, राज्यपाल ने छात्रों के साथ बातचीत की; उन्होंने छात्रों के उत्साह की सराहना की और उन्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों व लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया।

यह कार्यक्रम एक सकारात्मक संदेश के साथ संपन्न हुआ, जिसने छात्रों पर एक अमिट छाप छोड़ी और उनके कल्याण तथा समग्र विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को और अधिक बल प्रदान किया।

रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि असम राइफल्स, नागरिक-सैन्य संबंधों को मजबूत करने और इस क्षेत्र के समाज के विकास में योगदान देने के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

--आईएएनएस