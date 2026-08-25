हिजाब को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर नेताओं की प्रतिक्रिया, संजय सरावगी बोले- फैसला बिल्कुल सही

पटना, 25 अगस्त (आईएएनएस)। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से हिजाब को स्कूल यूनिफॉर्म से अलग मानने को लेकर बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी सहित कई नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है।

आईएएनएस से बातचीत करते हुए संजय सरावगी ने कहा, "यह सही फैसला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सही है। स्कूल में धार्मिक कपड़े क्यों पहनने चाहिए? हिजाब क्यों पहनना चाहिए? इसलिए, यह बिल्कुल सही फैसला है। कोर्ट का जो भी फैसला होगा, उत्तर प्रदेश सरकार उसे मानेगी और लागू करेगी। लेकिन फैसला बिल्कुल सही है।"

संजय सरावगी ने कहा, "चाहे बिहार की सरकार हो या फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार हो, छात्रों और नौजवानों के विषय पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बहुत गंभीर रहते हैं। शिक्षा के मामले में राज्य में लगातार काम किया जा रहा है। विद्यार्थियों के लिए पोर्टल बनाया गया और कड़े कानून का प्रावधान किया गया। छात्रों की जायज मांग पर सरकार लगातार बात कर रही है। छात्र राज्य और देश के भविष्य हैं; छात्रों के हित में हमारी सरकार है।

हिजाब को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर समाजवादी पार्टी नेता आशुतोष वर्मा ने कहा, "दो बातें हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगा, हम उसे मानेंगे लेकिन स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने में क्या समस्या है? अगर कोई व्यक्ति अपनी आस्था के तहत हिजाब पहनता है, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को सभी के साथ बात करनी चाहिए। राज्य सरकारों को खुश करने के लिए कोई चीज की जा रही है तो हम उसका विरोध करेंगे।"

हिजाब को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, "पूरे देश में एक ही कानून है और सभी को धार्मिक सद्भाव बनाए रखने की आजादी है। हालांकि, स्कूल यूनिफॉर्म स्कूल प्रशासन के नियमों के तहत आती है। इसलिए, स्कूल प्रशासन के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, ताकि सभी छात्र एकरूपता बनाए रखें। इसके साथ ही किसी धर्म विशेष पर चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। स्कूल प्रशासन और जिला प्रशासन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए।"

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