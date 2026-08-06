ईओ विमल कुमार हत्याकांड में स्पीडी ट्रायल के बाद दोषियों को जल्द मिले सजा: राजद विधायक

पटना, 6 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार के ईओ विमल कुमार की हत्या के मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक भाई वीरेंद्र ने मांग की है कि स्पीडी ट्रायल के बाद दोषियों को जल्द सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मुलाकात पर भी प्रतिक्रिया दी।

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समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री की मुलाकात पर कहा, "हमारे नेता तेजस्वी यादव अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए थे। उन्होंने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। हमारे नेता की भी मांग रही कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए।"

राजद विधायक ने कहा, "इस हत्याकांड में एक नेता का नाम आ रहा है। ईओ की पत्नी ने साफ तौर पर कहा है कि 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। उन्होंने नाम का भी खुलासा किया था। अब इस मामले में उस व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए।"

इसी बीच, राजद विधायक ने झारखंड और अन्य पेपर लीक के मामलों पर प्रतिक्रिया दी है। विधायक ने कहा, "पूरे देश में हो रहा है। छात्र अपनी मांगों को लेकर और अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं। मैं छात्रों के आंदोलन के साथ हूं।"

विधायक भाई वीरेंद्र ने संसद के विशेष सत्र की अटकलों पर कहा, "देश में अभी आग लगी हुई है। नीट और अन्य पेपर लीक के जरिए देश में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस पर सदन महीनों चलना चाहिए, बहस होनी चाहिए और सरकार को जवाब देने चाहिए कि कौन-सी कार्रवाई कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि कानून बनाने से कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप कानून बनाकर कौन-सा काम कर रहे हैं, ये देखना होगा। लोगों की मांग है कि सदन का सत्र और लंबा चले, तो चलना चाहिए।

वहीं, राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने पंजाब कांग्रेस में अंदरुनी कलह और प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के ऐलान पर कहा, "यह कांग्रेस पार्टी का मामला है। उस पार्टी के मामले में हमारा बोलना उचित नहीं है। जिनको जहां से लड़ना है, वो अपना लड़ें और हमको इसमें कुछ कहना नहीं है।"

विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, "फिलहाल यह उनका (राजा वड़िंग) का बयान है। कांग्रेस ही इस पर विचार कर सकती है। पार्टी उन्हें चुनाव लड़ाती है या नहीं, ये भविष्य में ही पता चलेगा।"

--आईएएनएस

डीसीएच/