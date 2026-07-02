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ईएसआईसी भर्ती अलर्ट: 28 सीनियर रेजिडेंट पदों पर नियुक्त होने का अवसर, 9 जुलाई को वॉक-इन इंटरव्यू

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 02, 2026, 02:18 PM
ईएसआईसी भर्ती अलर्ट: 28 सीनियर रेजिडेंट पदों पर नियुक्त होने का अवसर, 9 जुलाई को वॉक-इन इंटरव्यू

लखनऊ, 2 जुलाई (आईएएनएस)। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, नोएडा ने संविदा के आधार पर विभिन्न विभागों में सीनियर रेजिडेंट्स के कुल 28 पदों पर नियुक्ति के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर रिक्तियों की घोषणा की है। यह नियुक्ति शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए होगी, जिसे उम्मीदवारों की संतोषजनक प्रदर्शन, संस्थान की जरूरत आदि के आधार पर 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

ईएसआईसी ने जिन विभागों में सीनियर रेजिडेंट्स के कुल 28 पदों पर भर्ती निकाली है, उनमें एनेस्थीसिया में 6, ऑर्थोपेडिक्स में 2, मेडिसिन में 2, एनआईसीयू में 3, चेस्ट में 1, आंख में 1, ईएनटी में 1, पैथोलॉजी में 1, पीडियाट्रिक्स में 4, रेडियोलॉजी में 2, एनाटॉमी में 1, सर्जरी में 2, फोरेंसिक मेडिसिन में 1 और कार्डियोलॉजी में 1 पद शामिल है।

सीनियर रेजिडेंट्स के इन पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन वॉक-इन इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी 1,48,669 रुपए प्रतिमाह होगी। इसी के साथ कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे।

इंटरव्यू में शामिल अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित स्पेशलिटी में पीजी डिग्री/डीएनबी या उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

आवेदकों की अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना इंटरव्यू की तारीख के हिसाब से की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

वॉक-इन इंटरव्यू 9 जुलाई को सुबह 9 बजे से 'कॉन्फ्रेंस रूम, ग्राउंड फ्लोर, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, नोएडा' पते पर आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में जो उम्मीदवार साक्षात्कार में शामिल होने वाले हैं। उन्हें केंद्र पर समय से पहुंचने के अलावा अपने साथ सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स की मूल और फोटोकॉपी को साथ ले जाने की सलाह दी जाती है।

इंटरव्यू में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपने वर्ग के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए के लिए 500 रुपए तय किया गया है। वहीं, एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/महिलाएं/पूर्व सैनिक और ईएसआईसी के रेगुलर कर्मचारी को रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी गई है।

--आईएएनएस

डीके/वीसी