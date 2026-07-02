ईडी ने तमिलनाडु और केरल में 'ड्रीम मेकर्स' ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की

चेन्नई, 2 जुलाई (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने ड्रीम मेकर्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड (डीएमजीपीएल) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में तमिलनाडु और केरल में आठ स्थानों पर तलाशी ली है। डीएमजीपीएल पर मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) और पोंजी स्कीम चलाने का आरोप है, जिसने कथित तौर पर हजारों निवेशकों को निवेश पर अत्यधिक रिटर्न का वादा करके धोखा दिया।

Read More

तलाशी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई।

गुरुवार को जारी एक बयान में, ईडी ने कहा कि 30 जून को तमिलनाडु के कोयंबटूर और कृष्णागिरी जिलों और केरल के मलप्पुरम और त्रिशूर जिलों में कंपनी से जुड़े परिसरों पर तलाशी ली गई।

एजेंसी ने कहा कि उसने तमिलनाडु पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है।

ईडी के अनुसार, ड्रीम मेकर्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों ने कथित तौर पर सॉफ्टवेयर से संबंधित परियोजनाओं और पैकेजों में निवेश के अवसर प्रदान करके जनता से करोड़ों रुपए जुटाए। निवेशकों को ज्यादा रिटर्न के वादे और 150 दिनों के भीतर उनके निवेश के दोगुने होने के आश्वासन देकर लुभाया गया।

एजेंसी ने कहा कि निवेशकों में विश्वास जगाने और अधिक जमा आकर्षित करने के लिए शुरुआत में रिटर्न का भुगतान किया गया। हालांकि, कंपनी ने कथित तौर पर बाद के भुगतानों में चूक की, जिसके परिणामस्वरूप पूरे क्षेत्र में हजारों जमाकर्ताओं को भारी वित्तीय नुकसान हुआ।

ईडी ने आरोप लगाया कि कंपनी के दिवंगत प्रबंध निदेशक एस. सतीश कुमार, निदेशक गुणवती और प्रबंधक मुगुंथन नायर ने इस योजना के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि गुनावती और उनके पति सतीश कुमार संयुक्त रूप से कंपनी का प्रबंधन करते थे और जनता से जमा राशि एकत्र करते थे, जबकि मुगुंथन नायर कथित तौर पर प्रचार बैठकें आयोजित करते थे और लोगों को सुनिश्चित लाभ के झूठे वादे करके निवेश करने के लिए प्रेरित करते थे।

एजेंसी ने आगे कहा कि कमीशन और निवेश से प्राप्त बड़ी रकम का कथित तौर पर अचल संपत्तियों, वाहनों और अन्य व्यक्तिगत संपत्तियों को खरीदने में इस्तेमाल किया गया।

तलाशी के दौरान, अधिकारियों ने अपराध की आय से कथित तौर पर खरीदी गई संपत्तियों के विवरण, जैसे कि आपत्तिजनक दस्तावेज, डायरी, डिजिटल रिकॉर्ड और विवरण बरामद कर जब्त किए।

आरोपियों और उनके सहयोगियों से जुड़े बैंक खाते, सावधि जमा और अन्य वित्तीय साधन भी पहचाने गए हैं, जिनमें से कई को अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पहले ही फ्रीज कर दिया गया था।

ईडी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

एमएस/