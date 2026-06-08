ईडी ने सोना पप्पू सिंडिकेट मामले में तृणमूल नेता श्रेया पांडे से पूछताछ की

कोलकाता, 8 जून (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस की नेता श्रेया पांडे सोमवार को सोना पप्पू से जुड़े सिंडिकेट मामले के सिलसिले में साल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुईं।

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उन्हें मंगलवार को पेश होना था। लेकिन, तृणमूल नेता एक दिन पहले ही ईडी दफ्तर पहुंच गईं। बताया जाता है कि मोबाइल फोन जैसे डिजिटल डिवाइस की जांच में श्रेया पांडे का नाम सामने आया।

हालांकि श्रेया ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि वह अपनी मर्जी से ईडी के सामने पेश हुई थीं और उन्हें सोमवार के लिए कोई समन नहीं मिला था। उन्होंने यह भी दावा किया कि वह सिंडिकेट मामले से जुड़े बाहुबली सोना पप्पू को नहीं जानतीं।

ईडी सूत्रों के मुताबिक, राज्य के पूर्व मंत्री साधन पांडे की बेटी श्रेया को मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था।

इससे पहले, ईडी ने कल्याण शुक्ला को बुलाकर पूछताछ की थी, जो श्रेया के करीबी माने जाते हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक उनके घर से जमीन धोखाधड़ी से जुड़े दस्तावेज मिले थे।

इस मामले में बिजनेसमैन जॉय कामदार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

सूत्रों ने बताया कि पांडे काली पूजा के दौरान तीन बार उनके घर गई थीं, जहां अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेता भी मौजूद थे।

फरवरी में रवींद्र सरोवर में हुई झड़पों में नाम आने के बाद बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू छिप गया था। हालांकि वह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा।

ईडी ने अप्रैल में कामदार के साथ-साथ उसके घर पर भी तलाशी ली और कैश, एक महंगी गाड़ी और प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज जब्त किए।

बाद में पोद्दार 18 मई को ईडी के सामने पेश हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

ईडी सूत्रों ने बताया कि उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें जमीन हड़पने, रंगदारी और डराने-धमकाने के आरोप शामिल हैं।

उस पर दक्षिण कोलकाता के कस्बा और बालीगंज इलाकों में कई सिंडिकेट चलाने का शक है।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम