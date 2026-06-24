इंफाल एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की कामयाबी, नशीला पदार्थ बरामद

इंफाल, 24 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने इंफाल एयरपोर्ट पर रैंडम एक्स-रे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम (एक्स-बीआईएस) स्क्रीनिंग के दौरान 420 ग्राम संदिग्ध नशीला पदार्थ पकड़ा।

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बेहद सतर्कता और सावधानी दिखाते हुए इंफाल एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवानों ने दिल्ली जाने वाले सामान की रैंडम एक्स-बीआईएस स्क्रीनिंग के दौरान एक यात्री को रोका। अच्छी तरह जांच करने पर उसके पास से लगभग 420 ग्राम संदिग्ध गांजे का पैकेट मिला।

नियमों के अनुसार, सीआईएसएफ (सीआईडब्ल्यू स्टाफ), एयरपोर्ट पुलिस और एएआई अधिकारियों की मौजूदगी में सामान खोला गया। यात्री और संदिग्ध नशीले पदार्थ को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सिंगजामेई पुलिस को सौंप दिया गया।

सीआईएसएफ मजबूत स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं और गैर-कानूनी गतिविधियों के खिलाफ लगातार सतर्कता बरतकर सुरक्षित सिविल एविएशन सुनिश्चित करने के अपने संकल्प पर अडिग है।

बता दें कि एयरपोर्ट पर इसी प्रकार की कार्रवाई का एक दूसरा मामला बुधवार को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सामने आया, जहां कस्टम विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2.05 करोड़ रुपए मूल्य की हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) बरामद की। इस मामले में 28 वर्षीय एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जो बैंकॉक से भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहा था।

मुंबई कस्टम्स के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान एडी रजानी के रूप में हुई है, जो गुजरात के जामनगर का रहने वाला है। अधिकारियों को उसके पास प्रतिबंधित सामान होने की आशंका थी। इसी आधार पर बैंकॉक से मुंबई पहुंचे यात्री को एयरपोर्ट पर रोका गया और उसके सामान की गहन जांच की गई।

तलाशी के दौरान अधिकारियों को उसके ट्रॉली बैग में 14 पैकेट मिले। जब इन पैकेटों को खोला गया तो उनमें एक पौधे के फूल और ऊपरी हिस्से पाए गए, जिन्हें हाइड्रोपोनिक वीड (कैनबिस) होने का संदेह हुआ। जांच में यह संदेह सही साबित हुआ।

कस्टम अधिकारियों ने कुल 5,869 ग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की, जिसकी अवैध बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 2.05 करोड़ रुपए बताई गई है। फिलहाल, मामले की आगे की जांच जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस तस्करी के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं है।

--आईएएनएस

डीके/डीकेपी