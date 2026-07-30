इंडियन ऑयल में 1,450 अप्रेंटिस पदों पर बंपर वैकेंसी, 12 अगस्त तक करें आवेदन

नई दिल्ली, 30 जुलाई (आईएएनएस)। युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने कुल 1,450 अप्रेंटिस पदों बंपर भर्ती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।

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इंडियन ऑयल की ओर से जारी 1,450 रिक्तियों में ट्रेड अप्रेंटिस - अटेंडेंट ऑपरेटर (केमिकल प्लांट) डिसिप्लिन - केमिकल के 274, ट्रेड अप्रेंटिस (फिटर) डिसिप्लिन - मैकेनिकल के 314, टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन - केमिकल के 327, टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन - मैकेनिकल के 83, टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन - इलेक्ट्रिकल के 277, टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन - इंस्ट्रूमेंटेशन के 70, ट्रेड अप्रेंटिस - सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (लोकेशन - पानीपत) के 21, ट्रेड अप्रेंटिस - सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (लोकेशन - नई दिल्ली) के 9, ट्रेड अप्रेंटिस - अकाउंटेंट के 2, ट्रेड अप्रेंटिस - डेटा एंट्री ऑपरेटर (फ्रेशर अप्रेंटिस) के 55 और ट्रेड अप्रेंटिस - डेटा एंट्री ऑपरेटर (स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स) के 18 पद शामिल हैं।

इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 14 जुलाई से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त तय की गई है। ऐसे में जो पात्र और इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे आईओसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। हालांकि, आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों का एनएटीएस/एनएपीएस पोर्टल पर रजिस्टर होना भी अनिवार्य है।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान/विश्वविद्यालय से संबंधित ट्रेड/विषय के अनुसार 3 वर्षीय बीएससी (गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान या औद्योगिक रसायन विज्ञान), कम से कम 2 वर्ष की अवधि वाले फिटर ट्रेड में आईटीआई के साथ मैट्रिक (10वीं) पास, केमिकल इंजीनियरिंग/पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग/केमिकल टेक्नोलॉजी/रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग/मैकेनिकल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग/इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग/इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स/इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग/एप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा, 3 वर्ष का बीए/बीएससी/बीकॉम, 12वीं पास, 12वीं पास और 'डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर' में स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए।

आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 31 जुलाई के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। योग्य अभ्यर्थियों का चयन आवेदनों की जांच, मेरिट सूची, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काम शुरू करने से पहले मेडिकल फिटनेस के आधार पर किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची 20 अगस्त को जारी की जाएगी। वहीं, दस्तावेज सत्यापन 27 अगस्त से 3 सितंबर के बीच आयोजित होने की संभावना है।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम