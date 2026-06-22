इंडिया गठबंधन के तितर बितर होने का कारण कांग्रेस का अहंकार : रोहन गुप्ता

अहमदाबाद, 22 जून (आईएएनएस)। भाजपा नेता रोहन गुप्ता ने सोमवार को कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि इंडिया गठबंधन के तितर- बितर होने का कारण कांग्रेस का अहंकार ही है। उसने चुनाव से पहले ही टीएमसी के खिलाफ बयान जारी किया। चुनाव में पांच सीट आने के बाद भी डीएमके को गच्चा देकर इन दोनों पार्टियों को कांग्रेस ने धोखा दिया है। अब सपा की बारी है। सपा के साथ कांग्रेस पार्टी का कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रयोग है।

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उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में ये लोग एजेंडे के तहत बयान जारी करके गठबंधन को परेशान करने की कोशिश करेंगे। यही काम बिहार में भी हुआ था और यही काम बंगाल और तमिलनाडु में भी हुआ। अब सपा को देखना होगा कि वो कांग्रेस के ऊपर कितना भरोसा कर सकती है।

इसके अलावा, उन्होंने संजय राउत के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। रोहन गुप्ता ने कहा एक कहावत है कि तीन तिगाड़ा, काम बिगाड़ा। आज ऐसी ही स्थिति शिवसेना (यूबीटी) की भी बनी हुई है। एक उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत। इन तीनों की वजह से शिवसेना (यूबीटी) की स्थिति बिगड़ चुकी है, लेकिन अफसोस की बात है कि ये लोग आत्मचिंतन करने की जगह एक दूसरे पर दोषारोपण करने पर आमादा हो चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो बालासाहेब ठाकरे हमेशा से सीएम की कुर्सी से दूर रहे, उनके पुत्र सिर्फ कुर्सी की मोह के लिए विचारधाराओं से समझौता कर बैठे। इसके बाद एक के बाद एक करके सभी लोग उनकी पार्टी छोड़कर चले गए। जब आप विचारधारा से समझौता करते हैं, तो आप जनता से द्रोह करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको आत्मचिंतन करना चाहिए। भविष्यवाणी करने से बचना चाहिए और आज जो आपकी पार्टी के नेता लगातार जा रहे हैं, वो आपके अहंकार की वजह से हो रहा है। अभी-भी सुधर जाइए, आपकी थोड़ी बहुत इज्जत बच जाएगी।

इसके अलावा, उन्होंने यूसीसी को प्रोपेगेंडा बताए जाने को सिरे से खारिज किया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर यूसीसी प्रोपेगेंडा कैसे हो सकता हैं? जो लोग संविधान का सहारा लेकर अपनी राजनीति चलाते हैं, उसी यूसीसी को संविधान का मूलभूत अधिकार बताया गया है। ऐसी स्थिति में आप इसे प्रोपेगेंडा कैसे बता सकते हैं। यूसीसी का सबसे ज्यादा असर किस पर होगा, जाहिर सी बात है कि हिंदुओं पर होगा, लेकिन हिंदू इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। यूसीसी का विरोध करके कांग्रेस अपनी तुष्टिकरण की मानसिकता को पूरे देश के सामने रख रही है। ये प्रोपेगेंडा नहीं, बल्कि हर भारतीय का हक है और भाजपा सरकार वो हक दिलाकर रहेगी।

उन्होंने कहा कि इतिहास की ओर झांकने पर पता चलता है कि उस वक्त करदाताओं की मानसिकता क्या थी? आज इसी मानसिकता के खिलाफ पूरा देश खड़ा है। यही मानसिकता कांग्रेस के पतन का कारण बन रही है और उसी मानसिकता के कारण कांग्रेस आज की तारीख में हाशिए पर जा चुकी है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस ने किस मानसिकता के साथ आजादी के पहले और आजादी के बाद काम किया। कई ऐसे समझौते किए गए, जो देशहित के खिलाफ थे। एक के बाद एक परतें जब सामने आ रही है, तो देश के लोगों को पता होना चाहिए जिस कांग्रेस के ऊपर इन्होंने इतने साल तक भरोसा किया, उसकी मानसिकता कैसी थी? कांग्रेस की मानसिकता हमेशा से देशविरोधी रही है। इसी वजह से देश की जनता उन पर भरोसा नहीं करती है।

साथ ही, उन्होंने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा परिणाम के बाद भाजपा की कम सीटें आई। तब कांग्रेस के नेता यह भविष्यवाणी करते नहीं थकते थे कि यह सरकार टिकेगी नहीं, उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, हम जनता के पास गए, हमने अपने मुद्दे रखे और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। जो कांग्रेस बहुत बड़ी -बड़ी बातें करती थी, वो आज हाशिए पर चली गई। हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी यह पार्टी हार गई। पश्चिम बंगाल सममें इनके साथी पक्षों का भी बहुत बुरा हाल हुआ।

उन्होंने कहा कि जब देश की जनता अपना आदेश दे रही है, तो उस पर दोषारोपण करना कितना सही है। यह सभी पार्टियां पहले इंडी गठबंधन में थी। डीएमके को कांग्रेस ने गच्चा दिया। आप शिकायत करते रहिए, देश की जनता अपना जनादेश देती रहेगी।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी