इंडिया ब्लॉक की बैठक से तमिलनाडु नदारद, डीएमके दूर रही, टीवीके को न्योता नहीं मिला

चेन्नई, 8 जून (आईएएनएस)। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ब्लॉक की बैठक में सोमवार को तमिलनाडु का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ।

Read More

इस बैठक में द्रविड़ मुनेत्र कझगम (डीएमके) और मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की सत्ताधारी पार्टी 'तमिलगा वेत्री कझगम' (टीवीके) दोनों ही शामिल नहीं हुईं।

डीएमके जो कभी इस गठबंधन की दक्षिण भारत की सबसे असरदार सहयोगी पार्टियों में से एक थी, उन्होंने कांग्रेस के साथ बिगड़ते रिश्तों के कारण बैठक से दूर रहने का फैसला किया।

वहीं, टीवीके को बैठक के लिए इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि संसद के किसी भी सदन में अभी उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

गठबंधन के सूत्रों के मुताबिक, इंडिया ब्लॉक की बैठक में सिर्फ उन्हीं पार्टियों को शामिल किया गया, जिनके सदस्य लोकसभा या राज्यसभा में हैं। हालांकि, टीवीके ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और बाद में कांग्रेस के समर्थन से राज्य सरकार बनाई, लेकिन संसद में पार्टी की अपनी कोई स्वतंत्र मौजूदगी नहीं है।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि टीवीके का बैठक में शामिल न होना विधानसभा चुनाव के बाद लिए गए एक रणनीतिक फैसले से जुड़ा है। कांग्रेस के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिशों के तहत, पार्टी ने अपनी एकमात्र खाली राज्यसभा सीट अपने सहयोगी को दे दी, जिससे संसद में उसका सीधा प्रतिनिधित्व नहीं रहा।

हालांकि, सबसे बड़ी बात डीएमके और कांग्रेस के बीच बढ़ती दरार है। डीएमके के साथ दशकों पुराने गठबंधन को तोड़कर तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए विजय की टीवीके के साथ हाथ मिलाने के कांग्रेस के फैसले से डीएमके के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है।

डीएमके के वरिष्ठ नेताओं ने बार-बार कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसने एक क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी के लिए लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक साझेदारी को छोड़ दिया है। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए वे ऐसी बैठकों में शामिल होने से बच रहे हैं, जिनमें कांग्रेस की मुख्य भूमिका होती है।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम