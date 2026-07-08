इंडोनेशिया के फैसले से ईवीएम पर कांग्रेस के आरोप बेनकाब : सीआर केसवन

चेन्नई, 8 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे और वहां मिले सर्वोच्च नागरिक सम्मान को भाजपा ने भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक बताया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि इंडोनेशिया द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाना 'नए भारत' की मजबूत पहचान और उनके नेतृत्व की स्वीकार्यता को दर्शाता है। साथ ही इंडोनेशिया द्वारा ईवीएम को अपनाने के फैसले को कांग्रेस के लिए करारा जवाब बताया।

Read More

सीआर केसवन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया जैसे महत्वपूर्ण देश का भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान देना यह दिखाता है कि दुनिया भारत की विकास यात्रा और उसकी नीतियों को गंभीरता से देख रही है।

उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया की बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश के रूप में पहचान होने के बावजूद वहां की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने का निर्णय लिया। बीजेपी प्रवक्ता ने इसे प्रधानमंत्री मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' के विजन की स्वीकार्यता बताया।

सीआर केसवन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करता रहा है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को मिल रहा सम्मान ऐसे आरोपों को बेअसर कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति और कूटनीतिक प्रयासों से भारत की वैश्विक छवि और मजबूत हुई है।

बीजेपी प्रवक्ता ने इंडोनेशिया द्वारा भारत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) तकनीक को अपनाने के लिए किए गए समझौते का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह भारत की चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और तकनीकी क्षमता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देशों में शामिल है और अब तक वहां पोस्टल बैलेट प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने दावा किया कि भारत की डिजिटल वोटिंग प्रणाली को अपनाने का फैसला भारतीय चुनाव व्यवस्था की पारदर्शिता और मजबूती का प्रमाण है।

सीआर केसवन ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी अपनी चुनावी हार के लिए लगातार बहाने तलाशती रही है और कई बार लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाती रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा ईवीएम को लेकर लगाए गए आरोपों को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिल रही स्वीकार्यता से जवाब मिल गया है।

उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया के साथ हुआ समझौता भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी तकनीक पर भरोसे को दर्शाता है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि इससे कांग्रेस के आरोपों की सच्चाई देश की जनता के सामने स्पष्ट हो गई है।

--आईएएनएस

पीआईएम/पीएम