मौसम विभाग ने दक्षिण बंगाल में भारी बारिश का जारी किया रेड अलर्ट

कोलकाता, 17 अगस्त (आईएएनएस)। मौसम विभाग ने सोमवार को अनुमान जताया कि सक्रिय कम दबाव वाले क्षेत्र और मानसून की हवाओं के कारण अगले दो दिनों तक कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के जिलों में भारी बारिश होगी।

मंगलवार के लिए बांकुरा, पश्चिम मिदनापुर और झारग्राम जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।

कोलकाता में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने कहा कि उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र पिछले कुछ घंटों में और मजबूत हो गया है और सोमवार देर रात तक यह और तेज होकर 'डिप्रेशन' (कम दबाव का क्षेत्र) में बदल जाएगा।

मानसून की रेखा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और झारखंड से होते हुए बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाले क्षेत्र तक फैली हुई है। इस वजह से दक्षिण बंगाल में मंगलवार तक भारी बारिश होती रहेगी।

मंगलवार को पश्चिम मिदनापुर, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा, पश्चिम बर्धमान और बीरभूम जिलों में भी कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिण बंगाल के बाकी जिलों में मंगलवार को बारिश के साथ गरज-चमक की स्थिति बनी रहेगी। मंगलवार शाम से दक्षिण बंगाल में बारिश कम हो जाएगी। फिलहाल मौसम को लेकर कोई और चेतावनी नहीं है।

कम दबाव के कारण समुद्र में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। इस वजह से मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे मंगलवार तक पश्चिम बंगाल और ओडिशा तटों के पास उत्तर बंगाल की खाड़ी में न जाएं।

वहीं, उत्तर बंगाल में मंगलवार तक भारी बारिश जारी रहेगी। सोमवार को जलपाईगुड़ी और कलिम्पोंग जिलों में ही भारी बारिश होने की संभावना है। मंगलवार को अलीपुरद्वार और दार्जिलिंग जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है। उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा और कूचबिहार जैसे बाकी उत्तरी जिलों में मंगलवार तक छिटपुट बारिश के साथ गरज-चमक का दौर जारी रहेगा।

सोमवार सुबह से ही कोलकाता में भारी बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में जलजमाव हो गया है। लगातार बारिश के कारण शहर और उसके आसपास ट्रैफ़िक की रफ्तार धीमी है। सोमवार सुबह कोलकाता में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.5 डिग्री कम है। रविवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 1.9 डिग्री कम था।

--आईएएनएस

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