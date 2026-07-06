हावेरी में हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ भाजपा का आंदोलन 16 जुलाई को, विजयेंद्र ने कर्नाटक सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

हावेरी, 6 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने सोमवार को हावेरी जिले के रेत्तिहल्ली में हाल ही में मारे गए शिवाजी राव बैरोजी के घर जाकर उनके शोक-संतप्त परिवार से मुलाकात की। उन्होंने 16 जुलाई को हावेरी में आंदोलन करने की घोषणा भी की। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी वहां मौजूद थे।

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दौरे के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से राजनीतिक नौटंकी बंद करने और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की।

आंदोलन की घोषणा करते हुए विजयेंद्र ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में भाजपा 16 जुलाई को हावेरी में हिंदुओं पर हमलों और राज्य सरकार द्वारा कानून-व्यवस्था संभालने के तरीके के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करेगी।

नरेगल की एक हालिया घटना का जिक्र करते हुए विजयेंद्र ने कहा कि मवेशियों को भगाने के लिए पटाखे फोड़ने पर लोहित कुरुबर और उनके साथियों पर कथित तौर पर एक मस्जिद के पास हमला किया गया। उन्होंने दावा किया कि हिंदुओं पर हमले अब हत्याओं तक बढ़ गए हैं।

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि शिवाजी राव की हत्या जो लगभग छह दशकों से एक छोटी सी दुकान चला रहे थे, कोई आपसी झगड़ा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी।

विजयेंद्र के अनुसार, आरोपियों ने शिवाजी राव के निजी अंगों पर लात मारकर उनकी हत्या करने से पहले यह दावा करते हुए झगड़ा शुरू किया कि उन्होंने 100 रुपए के सामान के लिए 500 रुपए दिए थे। उन्होंने आगे दावा किया कि पीड़ित की दुकान पर पहले भी तीन-चार बार ऐसी ही झड़पें हुई थीं।

विजयेंद्र ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि किसी भी मंत्री ने नरेगल हमले के पीड़ितों के परिवार या शिवाजी राव के परिवार से मुलाकात नहीं की। सरकार को संवेदनहीन बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वह पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ी होने में नाकाम रही है और बिना न्याय सुनिश्चित किए केवल आरोपियों को जेल भेज रही है।

उन्होंने राज्य सरकार पर अल्पसंख्यकों को खुश करने की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि इससे सांप्रदायिक तत्वों का हौसला बढ़ा है।

येल्लापुर में एक दलित महिला की हालिया हत्या का जिक्र करते हुए, जिसे उन्होंने “लव जिहाद” से जुड़ा बताया, विजयेंद्र ने कहा कि किसी भी मंत्री ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात नहीं की।

कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे पर निशाना साधते हुए विजयेंद्र ने कहा कि मंत्री को अंतरराष्ट्रीय मामलों पर टिप्पणी करने के बजाय कर्नाटक में ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर ध्यान देना चाहिए।

विजयेंद्र ने तुरंत राहत उपायों की मांग करते हुए शिवाजी राव के बेटे के लिए पुलिस सुरक्षा की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि उसे धमकियां मिली थीं। उन्होंने सरकार से यह भी आग्रह किया कि पीड़ित की बहन को सरकारी नौकरी दी जाए और शोक-संतप्त परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए।

विजयेंद्र ने हिंदुत्व कार्यकर्ता पुनीत केरेहल्ली की दोबारा गिरफ्तारी पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन्होंने उन्हें धमकी दी थी, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि पुलिस ने उनके खिलाफ ही झूठा मामला दर्ज कर लिया। उन्होंने राज्य सरकार पर हिंदू कार्यकर्ताओं को चुन-चुनकर निशाना बनाने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिंदुओं और अल्पसंख्यकों, दोनों के समर्थन से चुनी गई थी, इसलिए हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी है।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी