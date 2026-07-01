हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को मिला नया नेतृत्व, अनुपम मिश्रा ने चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला

नई दिल्ली, 1 जुलाई (आईएएनएस)। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) को नया नेतृत्व मिल गया है। अनुभवी प्रबंधन विशेषज्ञ अनुपम मिश्रा ने बुधवार को कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का पदभार ग्रहण किया। कंपनी ने उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व में एचसीएल की विकास गति तेज होगी और देश की खनिज और तांबा (कॉपर) सुरक्षा को मजबूत करने में कंपनी की भूमिका और प्रभावी बनेगी।

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अनुपम मिश्रा के पास तीन दशक से अधिक का प्रबंधन अनुभव है। वह रणनीतिक योजना, विपणन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और व्यवसाय विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञ माने जाते हैं। एचसीएल के अनुसार, उनके अनुभव का लाभ कंपनी के विस्तार, उत्पादन क्षमता बढ़ाने और दीर्घकालिक व्यावसायिक लक्ष्यों को हासिल करने में मिलेगा।

अनुपम मिश्रा ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), खड़गपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बी.टेक. (ऑनर्स) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), लखनऊ से पीजीडीएम किया। इसके अलावा, उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम कलकत्ता से एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरे किए हैं।

करीब 33 वर्षों से अधिक के अपने पेशेवर करियर में उन्होंने खनिज, धातु, रसायन, इंजीनियरिंग उत्पाद और परियोजना व्यवसाय जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है। विपणन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और व्यावसायिक रणनीति के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता को उद्योग जगत में व्यापक पहचान मिली है।

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में नियुक्ति से पहले अनुपम मिश्रा जुलाई 2020 से जून 2026 तक फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी) में निदेशक (मार्केटिंग) के पद पर कार्यरत थे। इस दौरान उन्होंने कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। बोर्ड स्तर पर नेतृत्व करते हुए उन्होंने कंपनी की व्यावसायिक रणनीतियों और विपणन गतिविधियों को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पदभार संभालने के तुरंत बाद अनुपम मिश्रा ने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के कार्यात्मक निदेशकों के साथ बैठक कर कंपनी की परिचालन और रणनीतिक प्राथमिकताओं की समीक्षा की। उन्होंने कॉर्पोरेट कार्यालय के विभिन्न विभागाध्यक्षों से भी चर्चा की और वर्चुअल माध्यम से कंपनी की विभिन्न इकाइयों के प्रमुखों के साथ बैठक कर मौजूदा परियोजनाओं, संचालन संबंधी चुनौतियों और भविष्य की विकास योजनाओं पर विचार-विमर्श किया।

उन्होंने कंपनी के विकास रोडमैप को गति देने, उत्पादन क्षमता में सुधार, परिचालन दक्षता बढ़ाने और भारत की खनिज एवं कॉपर सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में टीम के साथ मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी