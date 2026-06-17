'हादसे से दुखी हूं', गुजरात सीएम ने वडोदरा-हालोल सड़क हादसे पर जताया दुख

गांधीनगर, 17 जून (आईएएनएस)। गुजरात के वडोदरा-हालोल हाईवे पर बुधवार तड़के दर्दनाक सड़क हादसे में छह लोगों की मौत की खबर है जबकि 26 यात्री घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस हादसे पर दुख जताया है।

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मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि वडोदरा-जारोद सड़क पर हुआ हादसा बेहद दुखद और दिल दहला देने वाला है। मैं परम दयालु ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की आत्माओं को शांति प्रदान करें। मेरी हार्दिक संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

वहीं, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि वडोदरा-जारोद सड़क पर घटी यह दुखद सड़क दुर्घटना अत्यंत हृदयविदारक है। इस भयावह दुर्घटना में जान गंवाने वाले नागरिकों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को इस असहनीय दुःख को सहने की शक्ति दें।

ये हादसा वडोदरा के कोटांबी गांव के पास स्थित कोटांबी स्टेडियम के निकट बुधवार सुबह 4 बजे हुआ, जब राजस्थान से गुजरात के सूरत जा रही एक लग्जरी बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई।

पुलिस के अनुसार, बस राजस्थान के बांसवाड़ा से यात्रियों को लेकर सूरत जा रही थी। इसी दौरान हाईवे पर खड़े एक ट्रक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक वाहन के टायरों का प्रेशर जांचने के लिए सड़क किनारे रुका हुआ था, तभी तेज रफ्तार बस पीछे से ट्रक में जा घुसी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कई यात्री बस के अंदर फंस गए। हादसे के तुरंत बाद आसपास के स्थानीय लोग और राहगीर मौके पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। साथ ही आपातकालीन सेवाओं को भी सूचना दी गई।

घटना की जानकारी मिलते ही वडोदरा फायर ब्रिगेड, पाणीगेट फायर स्टेशन और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर की टीमें मौके पर पहुंचीं। जारोद पुलिस स्टेशन की टीम ने भी राहत कार्य और यातायात व्यवस्था संभाली। हादसे की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की टीम को भी बुलाया गया।

बचाव कार्य के दौरान फायर ब्रिगेड ने जेसीबी की मदद से बस और ट्रक को अलग किया। वहीं, रेस्क्यू टीमों ने बस की मुड़ी-तुड़ी लोहे की चादरों को काटकर अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला।

अधिकारियों के मुताबिक, हादसे में छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 26 घायल यात्रियों को वडोदरा सिविल अस्पताल और आसपास के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इ

--आईएएनएस

एमएस/