हैदराबाद: सीएम रेवंत रेड्डी ने में ट्रैफिक सिग्नलों में एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का प्रस्ताव रखा

हैदराबाद, 1 जुलाई (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद भर में ट्रैफिक सिग्नलों को एकीकृत करने और सुचारू ट्रैफिक प्रबंधन के लिए सिग्नलों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए टेक्नोलॉजी अपनाने का प्रस्ताव रखा है। मुख्यमंत्री ने बारिश के दौरान ट्रैफिक फ्लो को नियंत्रित करने के लिए सिस्टम को एआई से एकीकृत करने पर जोर दिया।

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एनालॉग के संस्थापक और सीईओ एलेक्स किपमैन और एमईआईएल के एमडी पी. कृष्णा रेड्डी ने बुधवार को एमसीआर एचआरडी संस्थान के बोधि पवेलियन में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की।

मुलाकात के दौरान, मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में फिजिकल इंटेलिजेंस के उपयोग के संबंध में दोनों संगठनों को कई सुझाव दिए। कंपनी प्रमुखों ने मुख्यमंत्री को हैदराबाद ट्रैफिक पायलट प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी और बताया कि शहरी क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों के तत्काल समाधान के लिए तकनीक का उपयोग कैसे किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 'नेक्स्ट जेनरेशन इंटेलिजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर' और 'फिजिकल इंटेलिजेंस' पर आधारित समाधानों के लिए अपनी परिकल्पना भी प्रस्तुत की, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यक हैं।

इसके अलावा, किपमैन और कृष्णा रेड्डी ने बताया कि कैसे फिजिकल इंटेलिजेंस—सेंसर और रोबोटिक्स—सुरक्षित, कुशल और प्रतिक्रियाशील शहरी परिवहन प्रणालियों के विकास में मदद कर सकती है। बैठक में 'संज्ञानात्मक शहरों' के निर्माण की संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया—ऐसे शहरी वातावरण जो वास्तविक समय में भीड़भाड़ के आधार पर यातायात सिग्नल प्रणालियों को समायोजित करने, पानी के रिसाव का पहले से पता लगाकर उसकी मरम्मत करने, मांग के अनुसार बिजली आपूर्ति का प्रबंधन करने और आपात स्थिति में एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहनों के लिए मार्ग प्रशस्त करने जैसे कार्यों में सक्षम हों।

दोनों संगठनों ने तेजी से बढ़ते शहरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों पर प्रकाश डाला, जो सरकारी परिचालन दक्षता को बढ़ाकर, नागरिक सेवाओं में सुधार करके और डेटा-आधारित अवसंरचना नियोजन को सुगम बनाकर ऐसा कर सकती हैं।

इस अवसर पर, मुख्यमंत्री की उपस्थिति में एनालॉग और एमईआईएल ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह संयुक्त उद्यम आपसी तकनीकी सहयोग को मजबूत करने और नवाचार आधारित अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क, मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी और जुपल्ली कृष्णा राव, मुख्य सचिव संजय जाजू, सलाहकार के रामकृष्ण राव और बी अजीत रेड्डी (इन्वेस्ट के सीईओ और हैदराबाद मेट्रो रेल के अतिरिक्त एमडी) बैठक में उपस्थित थे।

--आईएएनएस

एमएस/