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हैदराबाद में एटीएम कैश वैन चालक 17 लाख रुपए लेकर फरार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 23, 2026, 04:55 PM
हैदराबाद में एटीएम कैश वैन चालक 17 लाख रुपए लेकर फरार

हैदराबाद, 23 जून (आईएएनएस)। हैदराबाद में एक एटीएम कैश भरने वाली वैन का चालक 17 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। यह घटना आईएस सदन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले रेन बाजार-संतोष नगर मुख्य मार्ग पर उस समय घटी जब एटीएम में कैश भरने के लिए नकदी ले जाई जा रही थी।

पुलिस के अनुसार, चालक कथित तौर पर वाहन के अंदर रखे कैश बॉक्स में रखे 17 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। आरोपी ने बड़ी चालाकी से योजना बनाकर चोरी को अंजाम दिया। नकदी पर कब्जा करने के बाद, वह वैन को वहीं छोड़कर दोपहिया वाहन से मौके से फरार हो गया।

घटना के बाद, आईएस सदन पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीमें संदिग्ध की गतिविधियों का पता लगाने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही हैं।

आरोपियों को पकड़ने और गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीमें भी गठित की गई हैं। पुलिस को इस काम में किसी अंदरूनी व्यक्ति की संलिप्तता का संदेह है और ड्राइवर के संभावित सहयोगियों की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।

इसी बीच, हैदराबाद में एक सब-इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।

गांधी नगर पुलिस स्टेशन के वी. नरसिम्हुलु को उस समय रंगे हाथों पकड़ा गया जब उन्होंने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी और 50,000 रुपए रिश्वत के तौर पर ले लिए।

भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारियों ने मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे सब-इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया।

एसीबी के अनुसार, आरोपी अधिकारी ने शिकायतकर्ता से स्टेशन बेल जारी करने और उसके खिलाफ दर्ज मामले में भविष्य में उसे परेशान न करने के लिए रिश्वत की मांग की थी।

एजेंसी ने एक विज्ञप्ति में बताया कि आरोपी अधिकारी के कहने पर उसके पास से 50,000 रुपए की रिश्वत बरामद की गई।

एसीबी ने आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार कर उसे विशेष जांच एवं एसीबी मामलों के प्रधान विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया।

मामले की जांच जारी है। एसीबी ने बताया कि सुरक्षा कारणों से शिकायतकर्ता का विवरण गुप्त रखा गया है।

--आईएएनएस

एमएस/