हैदराबाद के पास अमीनपुर और बीरमगुड़ा में भारी बारिश से जलभराव, कई घरों में घुसा पानी

हैदराबाद, 23 जून (आईएएनएस)। भारी बारिश के कारण हैदराबाद के पास स्थित अमीनपुर और बीरमगुड़ा के कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया। संगारेड्डी जिले के उपनगर अमीनपुर की कुछ कॉलोनियों में बारिश का पानी घरों में घुस गया और अपार्टमेंट परिसरों में खड़े वाहन पानी में डूब गए।

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दुर्गा प्रोविंस कॉलोनी के निवासियों को पूरी रात परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि बाढ़ का पानी घरों में घुस गया, जिससे घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा।

अपार्टमेंट इमारतों के बेसमेंट में पानी भर गया, जिसके कारण कारें और लिफ्टें भी पानी में डूब गईं।

कॉलोनी के लगभग 30 परिवार इस जलभराव से प्रभावित हुए। लोगों का आरोप है कि उनकी मदद के लिए कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। कुछ लोगों ने स्वयं मोटर लगाकर इमारतों से पानी निकालने का प्रयास किया।

तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश ने पश्चिमी और दक्षिणी हैदराबाद तथा आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित किया, जिससे सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया। इससे चंदानगर, मियापुर, सेरिलिंगमपल्ली, कोंडापुर, राजेंद्रनगर, शमशाबाद, बंदलागुडा और चंद्रायनगुट्टा जैसे इलाके भी प्रभावित हुए।

तेलंगाना विकास योजना सोसायटी के अनुसार, साइबराबाद नगर निगम क्षेत्र के चंदानगर में सबसे अधिक 12.8 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। अमीनपुर में 12.15 सेंटीमीटर और सेरिलिंगमपल्ली में 11.98 सेंटीमीटर बारिश हुई।

राजेंद्रनगर, रामचंद्रपुरम, सेरिलिंगमपल्ली, अमीनपुर और पटानचेरु मंडलों के कई क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा दर्ज की गई।

भारी बारिश के कारण प्रभावित इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई।

रातभर हुई बारिश से राजेंद्रनगर मंडल के शिवरामपल्ली जागीर क्षेत्र में रामदेव बाबा मंदिर के पास भी गंभीर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई।

पुलिस ने नेहरू प्राणी उद्यान से आरामगढ़ की ओर जाने वाले यात्रियों को डॉ. मनमोहन सिंह फ्लाईओवर का उपयोग करने की सलाह दी है।

आपदा प्रतिक्रिया बल और हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया एवं संपत्ति संरक्षण एजेंसी की टीमें जलभराव वाले क्षेत्रों से पानी निकालने और स्थिति सामान्य करने में जुटी हुई हैं।

इस बीच, हैदराबाद पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार ने प्रतिकूल मौसम में भी सड़कों पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस और अन्य विभागों की टीमें जलभराव की समस्या से निपटने और राहत कार्यों में लगातार जुटी हुई हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे आधिकारिक यातायात सलाह का पालन करें ताकि बारिश के दौरान सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें।

वहीं, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने तेलंगाना के जगत्याल, राजन्ना सिरिसिल्ला, मेडक और कामारेड्डी जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है।

विभाग के अनुसार, राज्य के सभी जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी