logo
भारत समाचार

हैदराबाद: भाडे़े के गिरोह से पत्नी की हत्या करवाने वाला बिहार निवासी शख्स गिरफ्तार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Jun 10, 2026, 04:57 PM
हैदराबाद: भाडे़े के गिरोह से पत्नी की हत्या करवाने वाला बिहार निवासी शख्स गिरफ्तार

हैदराबाद, 10 जून (आईएएनएस)। साइबराबाद पुलिस ने एक महिला की हत्या के मामले को सुलझाते हुए उसके पति को गिरफ्तार किया है, जिसने बिहार के गिरोह को उसकी हत्या के लिए किराए पर लिया था।

पुलिस ने बिहार निवासी अनिल कुमार साह को गिरफ्तार किया है, जिसने अपनी पत्नी मीना देवी (36) की हत्या के लिए गिरोह को 2 लाख रुपए दिए थे। किराए पर लिए गए गिरोह के एक सदस्य को भी गिरफ्तार किया गया है।

महिला की हत्या 30 मई, 2026 की रात को आईडीए बोलाराम पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गंडीगुडम गांव के बाहरी इलाके में हुई थी।

अनिल कुमार साह ने पुलिस को बताया कि जब वह और उसकी पत्नी सब्जी मंडी से बाइक पर घर लौट रहे थे, तो एक मीटर फैक्ट्री के पास उनकी बाइक खराब हो गई।

उसने दावा किया कि अचानक सड़क किनारे झाड़ियों से तीन अज्ञात व्यक्ति आए, उसकी पत्नी को झाड़ियों में घसीटकर ले गए और उसकी हत्या कर दी। उसने आरोप लगाया कि जब उसने उसे बचाने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उस पर हमला किया और उसे घायल कर दिया, फिर उसकी बाइक लेकर फरार हो गए।

पुलिस उपायुक्त च. श्रीनिवास ने बुधवार को मीडिया को बताया कि मृतक के पति ने इस तरह का दृश्य रचा मानो किसी अज्ञात आरोपी ने उसका अपहरण किया हो, उसके साथ यौन उत्पीड़न किया हो और उसकी हत्या कर दी हो। उसने अपने हाथों और पीठ पर मामूली चोटें दिखाईं ताकि ऐसा लगे कि ये चोटें आरोपियों के साथ हाथापाई के दौरान लगी हैं और जनता व पुलिस को गुमराह कर सके।

मृतक के भाई सोनू लाल कुमार की शिकायत मिलने पर मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने मामले की जांच के लिए आठ टीमें गठित की थीं। अनिल कुमार से पूछताछ समेत गहन जांच के बाद पुलिस ने उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।

जांच में पता चला कि पति अपनी पत्नी से रंजिश रखता था, क्योंकि वह पिछले तीन वर्षों से उसकी सारी कमाई अपने माता-पिता को भेज रही थी। इसके अलावा, एक दुर्घटना में घायल होने और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाने के बाद पत्नी ने उसकी उपेक्षा की, जिसके कारण उसने उसे खत्म करने का फैसला किया।

पति भाड़े के गिरोह के सरगना रिंकू कुमार और उसके आपराधिक इतिहास से परिचित था, इसलिए उसने अपनी पत्नी की हत्या के लिए उसको 2 लाख रुपए की पेशकश की। रिंकू कुमार मान गया और अपने दो साथियों, रंजन और नीरज के साथ 29 मई को हैदराबाद पहुंचा, जहां उसने अनिल कुमार से मुलाकात की, हत्या की योजना बनाई, और 30 मई की रात को उसे अंजाम दिया। अपराध करने के बाद आरोपियों ने बाइक ले ली, उसे शहर के बाहरी इलाके में छोड़ दिया, और एक निजी बस से बिहार भाग गए।

पुलिस ने रंजन को उसके पैतृक स्थान, पश्चिम चंपारण के बेतिया जिले के चनपटिया से गिरफ्तार किया और ट्रांजिट वारंट पर उसे हिरासत में लिया। शेष आरोपियों, रिंकू और नीरज को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं।

--आईएएनएस

एमएस/