हिंदू और संविधान विरोधी होती जा रही है कांग्रेस : सीटी रवि

बेंगलुरु, 22 जून (आईएएनएस)। भाजपा एमएलसी और पूर्व राष्ट्रीय महासचिव सी.टी. रवि ने बेंगलुरु में एक रैली के दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा पर लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ होने का आरोप लगाए जाने पर कांग्रेस को घेरा। सोमवार को उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हिंदू-विरोधी होती जा रही है।

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बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए सी.टी.रवि ने कहा कि कांग्रेस नेताओं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दारमैया, एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और हाल ही में नियुक्त केपीसीसी अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद शामिल हैं, ने हरिप्रसाद के पदभार ग्रहण समारोह के दौरान भाजपा पर बेबुनियाद आरोप लगाए।

सी.टी. रवि ने कहा, "जो लोग असल में संविधान के विरोधी हैं, वे खुद कांग्रेस नेता ही हैं।" उन्होंने कहा कि संविधान में भगवान राम, भगवान कृष्ण और गौतम बुद्ध की तस्वीरें हैं और तर्क दिया कि भारत को बुद्ध और बसवन्ना की विचारधाराओं से निर्देशित होना चाहिए, जो उनके अनुसार सभी धर्मों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देती हैं।

भाजपा एमएलसी ने कहा, "भारतीय सोच में सभी रास्तों और धर्मों के लिए सम्मान है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद हिंदुत्व को जीवन जीने का एक तरीका बताया है। कांग्रेस नेता इन पहलुओं को समझे बिना आरोप लगाती है।"

सी.टी. रवि ने आगे कहा कि हिंदुत्व भारत की पहचान का एक अहम हिस्सा है। हिंदुत्व के बिना भारत का अस्तित्व नहीं रह सकता, वरना यह अफगानिस्तान या पाकिस्तान जैसा बन जाएगा। भाजपा गरीबों और विकास के लिए काम कर रही है।

उन्होंने कांग्रेस पर संविधान-विरोधी और लोकतंत्र-विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी ने अपने राजनीतिक हितों और सत्ता के दुरुपयोग के लिए संविधान में संशोधन किए।

उन्होंने दावा किया कि अब तक संविधान में 106 बार संशोधन किए गए हैं, जिनमें से 76 संशोधन कांग्रेस सरकारों ने किए थे।

उन्होंने आरोप लगाया, "कांग्रेस ने ये संशोधन अपने फायदे और सत्ता के दुरुपयोग के लिए किए।"

रवि ने कांग्रेस पर इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों को सीमित करके और विपक्षी नेताओं को जेल में डालकर लोकतंत्र को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "कांग्रेस ने ही इमरजेंसी लगाई, लोकतंत्र का गला घोंटा और संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों को सीमित किया। वही पार्टी अब संविधान की रक्षा की बात कर रही है।"

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द बिना पर्याप्त चर्चा के संविधान में जोड़े गए थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने ऐसे बदलावों का विरोध किया था।

रवि ने कहा, "आपने अंबेडकर की सोच का विरोध किया, फिर भी आप भाजपा पर आरोप लगाते हैं। यह कैसे सही है?"

लोकतंत्र में नेतृत्व का जिक्र करते हुए रवि ने कहा कि नेता लोगों के बीच से ही उभरने चाहिए। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता द्वारा चुने गए नेता हैं। राहुल गांधी जनता के जनादेश से नहीं, बल्कि राजनीतिक विरासत से आगे आए नेता हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी आईं, फिर राजीव गांधी, और उनके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी। सच्चे लोकतंत्र में नेता जन-संघर्षों और लोगों के जीवन से जुड़कर ही सामने आते हैं।"

रवि ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस हिंदू-विरोधी राजनीति कर रही है और दावा किया कि इसी रवैये के कारण पार्टी कई राज्यों में सत्ता खो रही है।

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी