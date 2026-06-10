हत्या की कोशिश और छेड़छाड़ के आरोपों में केएमसी का एक और तृणमूल पार्षद गिरफ्तार

कोलकाता, 10 जून (आईएएनएस)। पुलिस ने बुधवार को कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के तृणमूल कांग्रेस पार्षद स्वप्न समद्दार को हत्या की कोशिश और छेड़छाड़ जैसे आरोपों में गिरफ्तार किया। पुलिस ने उत्तरी कोलकाता के नारकेलडांगा पुलिस स्टेशन में 2022 की एक घटना को लेकर दर्ज शिकायत के आधार पर स्वप्न समद्दार के खिलाफ कार्रवाई की है।
उन्हें बुधवार को फूलबागान इलाके से गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही केएमसी में गिरफ्तार किए गए तृणमूल पार्षदों की कुल संख्या 10 हो गई है।
स्वप्न समद्दार केएमसी के वार्ड नंबर 56 के पार्षद हैं। वह बेलियाघाटा आईडी अस्पताल की मरीज कल्याण समिति से भी जुड़े हुए थे।
पुलिस के अनुसार, 2 मई 2022 को हुई एक कथित घटना के सिलसिले में मंगलवार को नारकेलडांगा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। उस शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, शिकायत करने वाली महिला है।
शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत स्पप्न समद्दार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें हत्या की कोशिश, छेड़छाड़, गैर-कानूनी रूप से बंधक बनाना, काम में बाधा डालना, जान-बूझकर चोट पहुंचाना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, चोरी और आपराधिक धमकी देने से जुड़ी धाराएं शामिल हैं।
आरोप है कि 2021 के राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद हुई चुनाव-बाद हिंसा में स्वप्न समद्दार शामिल थे। तृणमूल कांग्रेस सत्ता में थी, इसलिए कथित तौर पर उनका काफी प्रभाव था, इसलिए उस समय उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई जा सकी।
अभी तृणमूल पार्षदों को एक-एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने अब पुलिस स्टेशन जाकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
पिछले कुछ दिनों में कोलकाता नगर निगम के पार्षदों को एक-एक करके गिरफ्तार किया गया है।
बप्पादित्य दासगुप्ता को शनिवार की रात को पटुली में रंगदारी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद, रविवार की सुबह पुलिस ने मध्य कोलकाता के जोरासांको स्थित उनके घर से पार्षद मोहम्मद जसीमउद्दीन को हिरासत में लिया। उनके खिलाफ 'बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम' 2012 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जसीमउद्दीन पर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का आरोप है।
इसके अलावा, केएमसी के वार्ड नंबर 63 की पार्षद सुष्मिता भट्टाचार्य और उनके पति को मंगलवार को रंगदारी के आरोप में गिरफ्तार किया गया।