हरियाणाः महेंद्रगढ़ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार

महेंद्रगढ़, 18 अगस्त (आईएएनएस)। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित गांव दौंगड़ा अहीर के नजदीक मंगलवार की सुबह पुलिस और एक बदमाश की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार के अनुसार, सीआईए महेंद्रगढ़ की टीम गश्त के दौरान सतनाली मोड़ पर मौजूद थी। इसी दौरान पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि हत्या जैसे गंभीर मामलों में मोस्ट वांटेड अपराधी सोमवीर (निवासी कनीना) बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार होकर दोगड़ा महेंद्रगढ़ की तरफ गया है। उसके पास अवैध हथियार है और किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में है।

पुलिस टीम ने सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की और बताए गए मार्ग पर आरोपी की तलाश एवं पीछा करना शुरू किया। साथ ही क्षेत्र में मौजूद अन्य पुलिस टीमों को भी सूचना से अवगत कराया गया। गांव भालखी की ढाणी के पास पुलिस टीम को बिना नंबर प्लेट की अपाचे मोटरसाइकिल दिखाई दी। पुलिस टीम ने मोटरसाइकिल चालक को रुकने और आत्मसमर्पण करने के लिए सायरन बजाकर एवं ऊंची आवाज में चेतावनी दी। हालांकि, मोटरसाइकिल चालक ने पुलिस की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और अवैध हथियार से पुलिस पर फायर कर दिया। फायरिंग के दौरान गोली पुलिस वाहन के साइड ग्लास पर लगी। गोली चलाने से मोटरसाइकिल असंतुलित होकर गिर गई और आरोपी भी झाड़ियों में जा गिरा।

पुलिस टीम ने आरोपी को काबू करने का प्रयास किया, लेकिन वह दोबारा पुलिस की ओर फायरिंग करने लगा। आरोपी द्वारा चलाई गई गोली सीआईए इंचार्ज पीएसआई उज्जवल के पास से होकर गुजरी। इसके बाद आरोपी मौके से भागने लगा। आरोपी द्वारा की जा रही फायरिंग एवं पुलिसकर्मियों की जान को उत्पन्न गंभीर खतरे को देखते हुए पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में दो फायर किए, जिनमें से एक गोली आरोपी के पैर में लगी। गोली लगने से आरोपी मौके पर गिर गया। पुलिस टीम ने तत्परता एवं साहस का परिचय देते हुए आरोपी को मौके पर ही काबू कर लिया।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी पिस्टल, कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया। गोली लगने के कारण घायल आरोपी को पुलिस सुरक्षा में उपचार के लिए कनीना अस्पताल भेजा गया, जहां से उसको रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया, जहां पर उसका उपचार करवाया जा रहा है।

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी सोमवीर के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत पहले भी छह आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें मारपीट, हत्या के प्रयास एवं आर्म्स एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं से संबंधित मामले शामिल हैं। आरोपी काफी समय से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है और हत्या के प्रयास के मामले में वांछित होने के चलते काफी समय से फरार चल रहा था। पुलिस द्वारा आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की विस्तृत जांच की जा रही है तथा उसके अन्य आपराधिक मामलों के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही रही है।

--आईएएनएस

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