हरियाणा सरकार 'नौकरियां बेच रही है', भूपिंदर हुड्डा का दावा

रोहतक, 22 जून (आईएएनएस)। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने सोमवार को आरोप लगाया कि राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार 'नौकरियों को ठीक वैसे ही बेच रही है जैसे किराने की दुकान में सामान बेचा जाता है।'

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उन्होंने दावा किया कि कुरुक्षेत्र में भाजपा अध्यक्ष से जुड़ी एक वायरल कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला है कि सरकार खुलेआम सब कुछ, 'कौशल निगम' (स्किल कॉर्पोरेशन) के तहत कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरियों से लेकर पक्की भर्ती वाली पोस्ट तक, बेच रही है।

हुड्डा ने कहा, "कांग्रेस ने सड़कों और विधानसभा, दोनों जगहों पर यह मुद्दा उठाया है और सरकार के सामने सभी तथ्य और सबूत औपचारिक रूप से पेश किए हैं। हालांकि, हरियाणा की नौकरियां बेचने में लगी सरकार सत्ता के अहंकार में डूबी हुई है।"

उन्होंने आगे कहा कि नीट परीक्षा दोबारा कराई गई, फिर भी उस पर सवाल उठे क्योंकि रोहतक में पेपर लीक की साजिश रचने के आरोप में दो डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया।

हुड्डा ने आरोप लगाया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) और हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) की भर्ती प्रक्रियाओं में लगातार गड़बड़ियां होती रही हैं।

विपक्ष के नेता ने रोहतक में हाल ही में हुई आगजनी की घटना से प्रभावित दुकानदारों को मुआवजा न देने के लिए भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, "यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और तो और, दुकानदारों को नया निर्माण करने से भी रोक दिया गया है।"

उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों का कानून-व्यवस्था से भरोसा उठ गया है। हुड्डा ने कहा, "कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर फायरिंग से लेकर विधायक बलराम डांगी के ऑफिस पर हमले जैसी घटनाएं साफ दिखाती हैं कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। आज व्यापारी, बिजनेसमैन और राजनेताओं से लेकर डॉक्टर तक, सभी धमकियों, जबरन वसूली और गोलीबारी का शिकार हो रहे हैं।"

केंद्र सरकार के सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 33 अंकों के स्कोर के साथ हरियाणा सबसे असुरक्षित राज्य रहा।

उन्होंने कहा कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले पांच वर्षों में हरियाणा पुलिस की रैंकिंग आठवें से गिरकर 14वें स्थान पर आ गई है।

हैप्पीनेस इंडेक्स में हरियाणा देश भर में 16वें स्थान पर रहा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शन के मामले में राज्य 11वें स्थान पर रहा।

--आईएएनएस

एससीएच