हरियाणा में एनडीपीएस मामलों के लिए विशेष अदालतों की संख्या बढ़कर 21 हुई

चंडीगढ़, 19 जून (आईएएनएस)। हरियाणा सरकार ने 13 नई विशेष एनडीपीएस अदालतों की स्थापना की है, जिससे इनकी संख्या बढ़कर 21 हो गई है।

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सरकारी अधिसूचना के अनुसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला, रोहतक और यमुनानगर में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्तर की एक-एक विशेष एनडीपीएस अदालत स्थापित की गई है।

फतेहाबाद में दो नई विशेष एनडीपीएस अदालतों को मंजूरी दी गई है, जिससे वहां इनकी कुल संख्या तीन हो गई है।

सिरसा में छह नई विशेष एनडीपीएस अदालतों की स्थापना की गई है, जिससे वहां इनकी कुल संख्या सात हो गई है।

शुरुआत में सिरसा और फतेहाबाद में दो-दो एनडीपीएस अदालतें स्थापित की गई थीं। बाद में अंबाला, हिसार, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत में छह और अदालतें स्थापित की गईं।

फिलहाल, आठ एनडीपीएस विशेष न्यायालय कार्यरत हैं, जिनमें से एक-एक सिरसा, फतेहाबाद, अंबाला, हिसार, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत में स्थित है।

इन नए न्यायालयों के चरणबद्ध कार्यान्वयन से एनडीपीएस मामलों के निपटारे में और तेजी आने तथा लंबित मुकदमों में कमी आने की उम्मीद है।

पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बात पर दृढ़ हैं कि राज्य के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाले मादक पदार्थों के तस्करों के प्रति किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मादक पदार्थों के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों, अभियोजन तंत्र और न्यायिक प्रणाली को मजबूत करके किया जाएगा।

डीजीपी ने कहा कि पुलिस मादक पदार्थों के तस्करों के प्रति 'जीरो टोलरेंस' की नीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे मादक पदार्थों के तंत्र को नष्ट करने के लिए बहुआयामी रणनीति अपना रही है। इस रणनीति में पुलिस कार्रवाई, खुफिया जानकारी जुटाना, वित्तीय जांच, संपत्ति कुर्क करना, जन जागरूकता अभियान और त्वरित न्यायिक प्रक्रिया को समान महत्व दिया गया है। यह प्रभावी पुलिसिंग, मजबूत जांच, त्वरित अभियोजन और शीघ्र न्याय के माध्यम से किया जाएगा।

मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में जानकारी जुटाने और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए, हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एचएसएनसीबी) 90508-91508 पर चौबीसों घंटे चलने वाली एंटी-ड्रग हेल्पलाइन संचालित करता है।

निवासी इस हेल्पलाइन का उपयोग करके मादक पदार्थों की तस्करी, मादक पदार्थों की बिक्री या किसी भी प्रकार की नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधि के बारे में गोपनीय जानकारी संबंधित एजेंसियों के साथ साझा कर सकते हैं।

ये एजेंसियां ​​ऐसी सूचनाओं पर तुरंत कार्रवाई करेंगी। भारत सरकार के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा संचालित मानस पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1933 को भी पूरे राज्य में शुरू कर दिया गया है।

--आईएएनएस

एमएस/