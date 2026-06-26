हरियाणा में अपराधियों पर सख्त नकेल, राहुल गांधी डिप्रेशन के शिकार: अनिल विज

अंबाला, 26 जून (आईएएनएस)। हरियाणा सरकार की ओर से अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच राज्य के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा है कि सरकार अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज किया गया है और कई कुख्यात गैंगस्टर्स को विदेशों से भी गिरफ्तार कर भारत लाया गया है।

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अंबाला में समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए अनिल विज ने कहा कि सरकार पूरी तरह से अपराधियों पर नकेल डालने की कोशिश कर रही है। कई गैंगस्टर को विदेशों से भी पकड़ कर लाया जा रहा है। अपराधियों पर पूरी तरह से नकेल कसी जा रही है।

इस दौरान अनिल विज ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हालिया बयान पर भी तीखा पलटवार किया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया था कि 'सत्ता के अहंकार में डूबी मोदी सरकार अब इस मुकाम पर पहुंच गई है कि अपने अधिकारों, निष्पक्ष परीक्षाओं और सुरक्षित भविष्य की मांग करने वाले छात्रों को ही शिक्षा मंत्री आतंकवादी कह रहे हैं।' राहुल गांधी के इस बयान पर विज ने कहा कि कांग्रेस सांसद अक्सर ऐसे बयान देते हैं जिससे लोग भड़क जाएं। कभी वह जेन-जी को भड़काना चाहते हैं, तो कभी विद्यार्थियों को। शिक्षा मंत्री ने छात्रों के बारे में कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन राहुल गांधी को पता नहीं कहां से ऐसी आकाशवाणी हो जाती है।

राहुल गांधी द्वारा शिक्षा व्यवस्था को लेकर दिए गए बयान पर भी विज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। दरअसल, राहुल गांधी ने कहा था कि मैंने कोटा में कहा और फिर कहता हूं कि यह शिक्षा व्यवस्था आज सिर्फ एक वसूली तंत्र बन गई है। मैं इसे ऐसे ही नहीं रहने दूंगा। इस पर अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी डिप्रेशन के शिकार हैं। उन्हें हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। शिक्षा के क्षेत्र में भाजपा सरकार के आने के बाद जितना सुधार हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ।

--आईएएनएस

पीएसके