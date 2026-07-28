हरियाणा कैबिनेट ने कमजोर वर्गों के लिए घरों पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में कटौती की

चंडीगढ़, 28 जुलाई (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट ने मंगलवार को 'प्रधानमंत्री आवास योजना-अर्बन 2.0' के तहत कमजोर वर्गों के लिए 60 वर्ग मीटर तक के घरों के रजिस्ट्रेशन पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट और उसे तय करने को मंजूरी दी। इसके साथ ही, कैबिनेट ने एमएसएमई और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी भी लॉन्च की, जिसका मकसद 55,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना है।

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एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस समय-सीमा वाली खास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए किफायती घर खरीदना आसान बनाने के मकसद से स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी गई है।

ऐसे घरों के लिए किए जाने वाले कन्वेयंस डीड (स्वामित्व हस्तांतरण दस्तावेज) पर प्रति डीड 500 रुपए की मामूली फीस लगेगी। साथ ही, हरियाणा में लागू इंडियन स्टाम्प एक्ट, 1899 की अनुसूची 1-'ए' के आर्टिकल 23-ए के तहत स्टाम्प ड्यूटी को घटाकर प्रति डीड 500 रुपए कर दिया गया है।

इस कदम का मकसद ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लाभार्थियों पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट और आर्थिक बोझ को कम करना है, जिससे पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को बढ़ावा मिल सके।

फिलहाल, राज्य में कन्वेयंस डीड पर स्टाम्प ड्यूटी इंडियन स्टाम्प एक्ट, 1899 की अनुसूची 1-ए के आर्टिकल 23-ए के तहत पांच प्रतिशत है, साथ ही दो प्रतिशत अतिरिक्त ड्यूटी भी लगती है। अगर कन्वेयंस किसी महिला के पक्ष में किया जाता है, तो दो प्रतिशत की छूट मिलती है। रजिस्ट्रेशन फीस स्लैब के आधार पर ली जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपए है।

सरकार ने कहा कि हरियाणा प्रोग्रेसिव एमएसएमई और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2026 का मकसद 'संकल्प पत्र' के तहत किए गए वादों को ऐसे कामों में बदलना है जो 'विजन 2047' को आगे बढ़ाएं और भारत सरकार के 'रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस' (आरएएमपी) प्रोग्राम के साथ तालमेल बिठाएं।

इस पॉलिसी की 60 बदलाव लाने वाली पहल छह रणनीतिक स्तंभों पर आधारित हैं: फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट, सस्टेनेबिलिटी और स्किल्स। ये एमएसएमई को उनके विकास के हर चरण में मदद करने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करती हैं।

इसे हरियाणा के सभी इलाकों में मौजूद उद्यमों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है। यह पारंपरिक और तेजी से बढ़ने वाले दोनों तरह के खास सेक्टरों को लक्षित सहायता देती है। इनमें ऑटोमोटिव और ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक वाहन, एयरोस्पेस और डिफेंस, जनरल इंजीनियरिंग, मेटल प्रोडक्ट्स और स्टील फैब्रिकेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेज, रबर और प्लास्टिक (खिलौने और स्पोर्ट्स के सामान सहित), फुटवियर और लेदर प्रोडक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी, सर्कुलर इकोनॉमी और ग्रीन इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल्स और अपैरल, और कृषि-आधारित, फूड प्रोसेसिंग और संबंधित उद्योग शामिल हैं। कैबिनेट ने हरियाणा लोकल ऑडिट बिल, 2026 के ड्राफ्ट को भी मंजूरी दे दी है।

इस बिल का मकसद राज्य में सभी लोकल अथॉरिटीज और अन्य अथॉरिटीज, निकायों, संस्थानों और फंड्स के लिए एक असरदार और कुशल ऑडिट सिस्टम बनाना है, साथ ही इससे जुड़े या सहायक मामलों के लिए भी प्रावधान करना है।

इस बिल का मकसद एक ज्यादा असरदार और कुशल ऑडिट सिस्टम बनाना और लोकल फंड्स के खर्च पर बेहतर निगरानी सुनिश्चित करना है।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी