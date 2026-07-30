हरियाणा के सीएम ने पंजाब में पेपर लीक पर आप और राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए

चंडीगढ़, 30 जुलाई (आईएएनएस)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का जनता के सामने दिखाने वाला चेहरा अलग है और असल काम करने का तरीका अलग।

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विपक्ष पर कड़ा हमला करते हुए सैनी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल बड़े-बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन उनके काम कुछ और ही कहानी कहते हैं।

पेपर लीक के आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) की पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और पंजाब सरकार व कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दोनों की चुप्पी पर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि पंजाब के युवा इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, फिर भी न तो राज्य सरकार और न ही कांग्रेस नेतृत्व ने कोई चिंता दिखाई है।

इसके उलट, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाकर देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है।

पंजाब में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की बनेगी, ऐसा भरोसा जताते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि आप सरकार के किए गए वादे अभी भी पूरे नहीं हुए हैं।

उन्होंने कहा कि जैसे हरियाणा में डबल-इंजन सरकार के तहत अभूतपूर्व विकास हो रहा है, वैसे ही भाजपा के सत्ता में आने पर पंजाब में भी तेजी से विकास होगा, बेहतर गवर्नेंस मिलेगी और युवाओं के लिए ज्यादा मौके बनेंगे।

मुख्यमंत्री करनाल में 77वें राज्य-स्तरीय वन महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे।

पंजाब में हाल ही में हुए पेपर लीक के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना ने न सिर्फ युवाओं का भविष्य खतरे में डाला है, बल्कि युवा उम्मीदवारों को अपमानित और ठगा हुआ भी महसूस कराया है।

उन्होंने कहा कि इस घटना ने छात्रों के हितों की रक्षा करने में आप सरकार की विफलता को भी उजागर किया है।

आप नेता मनीष सिसोदिया के पहले के बयान को याद करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि सिसोदिया ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि अगर आप सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक होता है, तो शिक्षा मंत्री सबसे पहले इस्तीफा देंगे।

--आईएएनएस

एमएस/