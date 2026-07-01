हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 325 अमृत सरोवर और 70 एम्बुलेंस लोगों को समर्पित किए

नारायणगढ़, 1 जुलाई (आईएएनएस)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बुधवार को अंबाला जिले में अपनी विधानसभा सीट नारायणगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान 337 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने जनता के लिए 325 अमृत सरोवर और 70 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस समर्पित किया।

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इन प्रोजेक्ट्स में 114 करोड़ रुपए की लागत वाली सात बड़ी हेल्थकेयर पहल शामिल हैं। इसके साथ ही 223 करोड़ रुपए की लागत से बने 325 अमृत सरोवरों का भी उद्घाटन किया गया।

सीएम सैनी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह मौका न केवल नारायणगढ़, बल्कि पूरे राज्य के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि 337 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास 'स्वस्थ, समृद्ध और विकसित हरियाणा' के विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

इससे पहले 'नेशनल डॉक्टर्स डे' पर मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, आशा वर्करों और सभी हेल्थकेयर कर्मियों को बधाई दी। उन्होंने मशहूर चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता डॉ. बिधान चंद्र रॉय को भी श्रद्धांजलि दी और उनके इस विचार को याद किया कि स्वस्थ नागरिक ही एक मजबूत राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होते हैं।

सीएम सैनी ने कहा कि यमुनानगर-पंचकूला नेशनल हाईवे-73 का निर्माण 1,112 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। अन्य कामों में बारागढ़ में सरकारी महिला कॉलेज, फतेहगढ़-राईवाली सड़क और पुल, नारायणगढ़ फोर-लेन सड़क, राईवाली सड़क और एक आधुनिक स्पोर्ट्स स्टेडियम शामिल हैं।

सीएम सैनी ने लगभग 32 करोड़ रुपए की लागत से बने 50 बिस्तरों वाले अस्पताल ब्लॉक का भी उद्घाटन किया, जिससे सिविल अस्पताल की क्षमता 100 बिस्तरों की हो गई है। स्थानीय स्तर पर हेल्थकेयर सेवाओं को मजबूत करने के लिए 50 लाख रुपए की अनुमानित लागत से बने ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का भी उद्घाटन किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल के राज्य बजट में नारायणगढ़ के लिए एक नए सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान की घोषणा की गई थी। हरियाणा में 10 नई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप स्थापित की जा रही हैं, जिनमें आईएमटी अंबाला-नारायणगढ़ भी शामिल है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत लगभग 10 लाख महिलाओं को 1,415 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिली है, जिसमें पात्र लाभार्थियों को प्रति माह 2,100 रुपए मिलते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सभी 24 अधिसूचित फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर रहा है। अब तक 12 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे 1.80 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मिले 1,138 करोड़ रुपए की तुलना में, पिछले साढ़े 11 वर्षों में किसानों को फसल के नुकसान के मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 16,530 करोड़ रुपए मिले हैं।

उन्होंने कहा कि 2014 में सत्ता संभालने के बाद सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा छोड़ी गई 269 करोड़ रुपए की लंबित मुआवजा देनदारियों का भुगतान किया। सरकार ने नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की बिक्री पर पांच साल तक की सजा का प्रावधान करने वाला एक कड़ा कानून बनाया है। 46 फसलों को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत लाया गया है। इसके तहत अब तक 157 किसानों को 1.40 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम