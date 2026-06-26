हरिद्वार से केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने दिलाई नशामुक्त भारत की शपथ, 1.31 करोड़ लोगों ने लिया हिस्सा

हरिद्वार, 26 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ शपथ और सम्मान के साथ बुढ़ापा बिताने की शपथ दिलाई। इसके साथ ही उन्होंने नशा-मुक्त और समावेशी समाज बनाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

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केंद्रीय मंत्री ने 'नशा मुक्त भारत सप्ताह' के समापन पर आयोजित एक कार्यक्रम में 'नशा मुक्त रैली' का नेतृत्व भी किया।

यह सप्ताह 'नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस' के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था और इसका समापन शुक्रवार को उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित एक राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम के साथ हुआ।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार जागरूकता फैलाने और समुदाय को एकजुट करने वाली गतिविधियों के माध्यम से इसमें 1.31 करोड़ से अधिक नागरिकों ने भाग लिया।

बयान में कहा गया है कि वीरेंद्र कुमार ने रैली में शामिल 4,000 लोगों का उत्साह बढ़ाया, उनकी ऊर्जा ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन के लिए व्यापक जनसमर्थन को दर्शाया।

इस कार्यक्रम में हजारों लोगों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिनमें छात्र, युवा, विभिन्न आध्यात्मिक संगठनों के स्वयंसेवक, उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि और अन्य स्थानीय हितधारक शामिल थे।

इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, संबंधित मंत्रालयों और विभागों, अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों, नशा मुक्ति केंद्रों और देश भर के अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और 'नशा मुक्त भारत' बनाने की अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता को दोहराया।

इन समझौतों का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाने, समुदाय को एकजुट करने, नशीली दवाओं की मांग कम करने और देशभर में 'सम्मान के साथ बुढ़ापा' के संदेश के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना है।

कार्यक्रम में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता फैलाने और समुदायों को एकजुट करने में 'नशा मुक्ति मित्रों' के बेहतरीन प्रयासों और उनके उत्कृष्ट योगदान को भी सराहा गया।

केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय, शांतिकुंज परिसर में आज सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से आयोजित नशामुक्त भारत अभियान रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान प्रमुख आचार्यो, हजारों छात्र-छात्राओं, वरिष्ठ अधिकारियों और नशामुक्त भारत के वॉलंटियर की इस विशाल रैली ने नशामुक्ति का व्यापक संदेश दिया।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी