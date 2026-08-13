'हर घर तिरंगा' अभियान में सीएम भूपेंद्र पटेल ने लिया हिस्सा, लिखा-'राष्ट्रीय यज्ञ में शामिल होने का संकल्प लें'

गांधीनगर, 13 अगस्त (आईएएनएस)। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को घर की छत पर तिरंगा फहराकर 'हर घर तिरंगा' अभियान में हिस्सा लिया। 'हर घर तिरंगा' अभियान देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस और वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ की थीम पर आयोजित किया गया है। इस अभियान के तहत पूरे गुजरात में 70 लाख से ज्यादा घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में 9 से 17 अगस्त तक पूरे देश में 'हर घर तिरंगा' अभियान आयोजित किया जा रहा है। देश की आजादी की 80वीं वर्षगांठ और 'वंदे मातरम' के 150वें उत्सव के इस पावन अवसर पर, आज सुबह गांधीनगर स्थित अपने आवास पर मैंने तिरंगा फहराया और राष्ट्र के प्रति समर्पण का संकल्प दोहराया।

उन्होंने लिखा, "सीमावर्ती गांवों से लेकर महानगरों तक, आइए हम गुजरात में ज़्यादा से ज़्यादा घरों पर तिरंगा फहराएं; आइए हम सब उत्साह के साथ इस महान राष्ट्रीय यज्ञ में शामिल होने का संकल्प लें।"

उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी अहमदाबाद में बुधवार को निकाले गए तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा था, "देशभक्ति की भव्य यात्रा-तिरंगा यात्रा! आजादी के 80वें जश्न के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में और 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत हमें अहमदाबाद में भारी जनसमूह के साथ आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल होने का मौका मिला।

हर्ष संघवी ने लिखा था, "प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान को स्वीकार करते हुए, सभी के सहयोग और देशभक्ति की भावना से, 'हर घर तिरंगा' अभियान, जो भारत माता की महिमा का गुणगान करता है, पूरे देश में फैल गया है।

भाजपा की ओर से सोशल मीडिया पर लिखा गया, "दिल्ली की धरती पर निकली भव्य तिरंगा यात्रा राष्ट्रभक्ति, एकता और राष्ट्रीय गौरव का अद्भुत संदेश दे रही है। आइए, स्वतंत्रता के इस पावन पर्व पर हर घर तिरंगा लहराएं और देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता के प्रति अपने संकल्प को और मजबूत करें। हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा!"

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