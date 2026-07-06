हर भाजपा कार्यकर्ता के लिए गर्व: विपक्ष के तंज पर प्रधानमंत्री मोदी ने नितिन नवीन की सादगी की तारीफ की

नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पर विपक्ष के तीखे हमले और उसके बाद हुई बयानबाजी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सादगी, व्यवहार और ऊंचे नैतिक चरित्र की तारीफ की।

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पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर नितिन नवीन के कॉलेज के एक दोस्त, जो एक जाने-माने पत्रकार हैं, की पोस्ट शेयर की। इस पोस्ट में पत्रकार ने नवीन की साधारण शुरुआत और जमीन से जुड़े रहने की उनकी आदत का जिक्र किया है, साथ ही बताया है कि कैसे उन्होंने अपने राजनीतिक बैकग्राउंड के बावजूद कभी कोई खास सुविधा नहीं चाही।

प्रधानमंत्री ने पत्रकार की पोस्ट शेयर करते हुए कहा, "ये सादगी और सरलता हर भाजपा कार्यकर्ता के लिए गर्व की बात है।"

पत्रकार ने 1998 में दिल्ली में नवीन के छात्र जीवन का जिक्र किया। पोस्ट में याद दिलाया गया कि एक मौजूदा विधायक के बेटे होने के बावजूद नवीन ने सादा जीवन व्यतीत किया, दोस्तों के साथ कम खर्च में भोजन किया, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों से यात्रा की और खर्च कम करने के लिए घरेलू कार्यों में बराबर हिस्सा लिया।

पत्रकार के अनुसार, कक्षा 12 की परीक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली आने के बाद 1998 में उनकी और नवीन की पहली दोस्ती हुई थी। बिहार के विधायक के बेटे होने के बावजूद नवीन ने कभी भी अपने परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि का बखान नहीं किया और न ही किसी विशेषाधिकार की मांग की।

पत्रकार ने आगे बताया कि वे एक ही कमरे में रहते थे, पैसे बचाने के लिए अक्सर 20 रुपए का खाना आपस में बांटकर खाते थे, महंगे परिवहन के बजाय डीटीसी बसों पर निर्भर रहते थे और अपने छात्र जीवन के दौरान सादगीपूर्ण जीवन शैली जीते थे।

एक अन्य पोस्ट में पत्रकार ने दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन इलाके में उनके जीवन का वर्णन किया, जहां नवीन और कुछ अन्य दोस्त पटपड़गंज में एक साधारण से आवास में एक साथ रहते थे, क्योंकि वे एक फ्लैट का खर्च वहन नहीं कर सकते थे।

उन्होंने लिखा कि नवीन किराए, भोजन और कॉलेज के खर्चों को पूरा करने के लिए 2,000 रुपए का सख्त मासिक बजट रखता था। ग्रुप के सभी मेंबर घर के कामों में आपस में सहयोग करते थे, जिनमें नाश्ता बनाना, बर्तन धोना और कमरा साफ करना शामिल था।

पत्रकार ने नवीन को 'अनुशासित, मिलनसार और विनम्र, कभी भी दिखावा न करने वाला' बताया। वह बिहार के एक विधायक के बेटे हैं।

प्रधानमंत्री की यह प्रशंसा भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच चंदे की चोरी के आरोपों को लेकर बढ़ते राजनीतिक टकराव के बीत आई है, जिसने अरविंद केजरीवाल और नितिन नवीन के बीच तीखी टिप्पणियों का एक नया दौर शुरू कर दिया है।

लखनऊ में भाजपा के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नवीन ने कहा था, "आज मैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म को इतना कमजोर न समझें कि लोग आपकी बयानबाजी के झांसे में आ जाएं।"

नवीन की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया, "आप कौन हैं?"

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियां हताशा को दर्शाती हैं।

सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर नितिन नवीन के राजनीतिक सफर और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए उनका परिचय दिया। उन्होंने लिखा, "अरविंद केजरीवाल, नितिन नवीन 46 वर्ष की आयु में विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्हें बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का लगातार चार बार प्रतिनिधित्व करने का गौरव प्राप्त है। युवा मोर्चा में एक कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत करते हुए उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने तक का सफर तय किया है। वर्तमान में वह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में संसद के ऊपरी सदन के सदस्य के रूप में चुने गए हैं। यह उनका परिचय है।"

उन्होंने केजरीवाल से आगे कहा, "सब जानते हैं कि आप हताश और निराश महसूस कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि आपका अहंकार अब भी सातवें आसमान पर है।"

केजरीवाल की टिप्पणियों पर दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी, जिन्होंने 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के प्रमुख को हराया था और भाजपा के 'दिग्गज को हराने वाले' के रूप में उभरे थे।

केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए वर्मा ने कहा, "राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या आपको मैं याद भी हूं या नहीं?"

--आईएएनएस

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