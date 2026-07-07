हिमांशु सिंह हत्याकांड : सीबीआई जांच की मांग को लेकर भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने की राज्यपाल से मुलाकात

रांची, 7 जुलाई (आईएएनएस)। जमशेदपुर के चर्चित हिमांशु सिंह हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने मामले की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में लोकभवन पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही, प्रदेश मंत्री शैलेंद्र सिंह, प्रदेश प्रवक्ता अभय सिंह, जिला अध्यक्ष संजीव सिन्हा, मृतक हिमांशु सिंह के पिता अरविंद सिंह और अन्य लोग शामिल थे।

राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में भाजपा ने आरोप लगाया कि 27 जून को जमशेदपुर के आदित्यपुर क्षेत्र में पुलिस की मौजूदगी में हिमांशु सिंह की हत्या हुई, जिसने राज्य की कानून-व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी का आरोप है कि मामले में पुलिस की भूमिका और जांच प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रही है।

ज्ञापन में भाजपा ने दावा किया कि घटना के समय मौजूद पुलिसकर्मियों की भूमिका की समुचित जांच नहीं की गई और मामले को मूल तथ्यों से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि पुलिस अपनी विफलता छिपाने के लिए जांच को दूसरी दिशा में ले जा रही है। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि डीडी बार के संचालक नीरज सिंह को राजनीतिक दुर्भावना के तहत मामले में फंसाया गया है।

पार्टी का कहना है कि घटना के समय नीरज सिंह मौके पर मौजूद नहीं थे और उनके प्रतिष्ठान का संचालन वैध लाइसेंस के तहत किया जा रहा था। ज्ञापन में उनके खिलाफ की गई कार्रवाई पर भी सवाल उठाए गए हैं।

भाजपा ने राज्यपाल से आग्रह किया कि मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, ताकि घटना की निष्पक्ष जांच हो सके और यदि किसी स्तर पर पुलिस या अन्य अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

पार्टी ने दावा किया कि पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों ने भी मौजूदा जांच प्रक्रिया पर अविश्वास जताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। भाजपा ने कहा कि हिमांशु सिंह के परिवार को न्याय दिलाने और पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाने के लिए स्वतंत्र एजेंसी से जांच आवश्यक है।

--आईएएनएस

एसएनसी/एसके