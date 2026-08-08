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हमारे नेता राहुल गांधी छात्रों से संवाद करके उनकी समस्याओं को सुनेंगे : अजय राय

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 08, 2026, 11:42 AM
हमारे नेता राहुल गांधी छात्रों से संवाद करके उनकी समस्याओं को सुनेंगे : अजय राय

प्रयागराज, 8 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ प्रयागराज में 8 अगस्त को होने वाले ‘छात्र संवाद’ के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि जब हमारे नेता राहुल गांधी छात्रों से संवाद करने जा रहे हैं, तभी आरएसएस ने भी छात्रों से संवाद करने का फैसला क्यों किया है?

अजय राय ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी छात्रों से संवाद स्थापित करके उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे और उनकी समस्याओं का भी निराकरण करेंगे।

उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग झारखंड का मुद्दा उठा रहे हैं। आखिर ये लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं। ये लोग इस बात का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं कि वहां बच्चों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देश के लोगों और बच्चों को पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनके मुद्दों को उठाएंगे। उनकी समस्याओं को उठाएंगे और उसका निराकरण करने की दिशा में पूरी रूपरेखा भी निर्धारित करेंगे।

इसके अलावा, उन्होंने झारखंड के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि हम वहां पर कार्रवाई कर रहे हैं। हम वहां कार्रवाई करने की दिशा में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के मुताबिक, यह लोग सभी काम गुजरात के ठेकेदारों को देकर देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं कर रहे हैं। यहां सभी प्रकार के सरकारी प्रेस को बंद कर दिया गया है। इन लोगों ने पूरा काम गुजरात के लोगों को दे दिया है। यहां पर स्थिति ऐसी हो गई कि सिपाही की भर्ती करने वाली कंपनी तक भाग गई। कुल मिलाकर यह कंपनी की सरकार है, जो लोगों के हितों पर लगातार कुठाराघात कर रही है लेकिन अब इस तरह की स्थिति को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

--आईएएनएस

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