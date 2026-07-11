हिमाचल: राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर लगे आरोपों को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा

शिमला, 11 जुलाई (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगाए गए आरोपों को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। पार्टी ने इन आरोपों को राजनीतिक मकसद से प्रेरित और राजनीतिक फायदे के लिए लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का फायदा उठाने की कोशिश बताया।

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भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जमवाल ने कहा कि कांग्रेस, जिसने दशकों तक राम जन्मभूमि आंदोलन का विरोध किया और बार-बार राम मंदिर के निर्माण में बाधा डालने की कोशिश की, अब देश की आस्था से गहराई से जुड़े इस मुद्दे पर बेवजह विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसे भ्रष्टाचार पर बात करने से पहले खुद आत्म-मंथन करना चाहिए, तो वह कांग्रेस ही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत के इतिहास के कुछ सबसे बड़े भ्रष्टाचार घोटाले हुए, जिनसे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ और देश की वैश्विक छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा।

जमवाल ने कहा कि देश 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला आवंटन (कोलगेट) घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, नेशनल हेराल्ड मामला, बोफोर्स घोटाला, एयरसेल-मैक्सिस मामला और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों के दौरान सामने आए भ्रष्टाचार के कई अन्य आरोपों को नहीं भूला है। उन्होंने कहा कि ये घोटाले कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार और कुशासन के प्रतीक बन गए।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि यह विडंबना है कि कांग्रेस, जिसके कार्यकाल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के बार-बार आरोप लगे, अब दूसरों को पारदर्शिता और जवाबदेही पर उपदेश देने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा कि राम मंदिर से जुड़ी संस्थाओं पर राजनीतिक रूप से प्रेरित आरोप लगाने से पहले कांग्रेस नेताओं को अपनी पार्टी के रिकॉर्ड के बारे में बताना चाहिए।

जमवाल ने कहा कि भगवान राम करोड़ों भारतीयों की आस्था के प्रतीक हैं और राम मंदिर पूरे देश का है, न कि किसी राजनीतिक पार्टी का।

उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर किसी मुद्दे की जांच की जरूरत है तो उसे कानून और स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार सख्ती से निपटाया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह केवल चुनावी फायदे के लिए एक पवित्र संस्था को राजनीतिक विवाद में घसीट रही है।

उन्होंने आगे कहा कि भाजपा पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जबकि कांग्रेस की राजनीतिक विरासत भ्रष्टाचार के घोटालों और तुष्टिकरण की राजनीति से प्रभावित रही है।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी