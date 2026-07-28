हिमाचल प्रदेश: मणिमहेश यात्रा मार्ग पर फंसे हैदराबाद के पांच श्रद्धालुओं का सुरक्षित रेस्क्यू

चंबा, 28 जुलाई (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर प्रशासन की त्वरित, समन्वित एवं प्रभावी कार्रवाई के परिणामस्वरूप मणिमहेश यात्रा मार्ग पर प्रतिकूल मौसम के बीच फंसे हैदराबाद के पांच श्रद्धालुओं का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित हड़सर पहुंचाया गया।

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जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के अनुसार, श्रद्धालु दुनाली एवं तोष के गोठ के मध्य अचानक मौसम खराब होने के कारण रास्ते में फंस गए थे। सूचना मिलते ही भरमौर प्रशासन ने बिना किसी विलंब के पुलिस विभाग एवं पर्वतारोहण दल की संयुक्त आठ सदस्यीय रेस्क्यू टीम को रात्रि लगभग 9:00 बजे घटनास्थल के लिए रवाना किया।

डीडीएमए ने बताया कि घने अंधेरे, लगातार वर्षा, फिसलन भरे दुर्गम पहाड़ी मार्ग तथा प्रतिकूल मौसम के बावजूद रेस्क्यू दल ने अदम्य साहस, उत्कृष्ट समन्वय एवं कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला तथा रात्रि लगभग 11:00 बजे सकुशल हड़सर पहुंचाया। सभी श्रद्धालु पूर्णतः सुरक्षित हैं तथा उनका स्वास्थ्य भी सामान्य है।

इस सफल रेस्क्यू अभियान में पुलिस विभाग की ओर से उप निरीक्षक अनिल वालिया एवं उनकी टीम तथा पर्वतारोहण दल के अनुदेशक पंकज महंत एवं उनकी टीम ने उल्लेखनीय साहस, तत्परता एवं सेवा भावना का परिचय दिया। विपरीत परिस्थितियों में उनके समर्पण, दक्षता एवं उत्कृष्ट टीमवर्क के कारण यह अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हो सका।

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर विकास शर्मा ने रेस्क्यू अभियान में शामिल सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से अपील की कि वर्तमान में मौसम अत्यंत प्रतिकूल बना हुआ है। अतः प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी मौसम संबंधी परामर्श, सुरक्षा एडवाइजरी एवं दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें तथा मौसम पूर्णतः अनुकूल होने तक यात्रा प्रारंभ करने से बचें।

भरमौर प्रशासन मणिमहेश यात्रा के दौरान प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षित, सुगम एवं व्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और सभी संबंधित विभाग निरंतर सतर्क एवं सेवाओं के लिए तत्पर हैं।

--आईएएनएस

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