हिमाचल प्रदेश: किशाऊ बांध परियोजना पर समझौते के लिए भाजपा सांसद ने पीएम मोदी का जताया आभार

शिमला, 17 जून (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश में किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना को लेकर हुए ऐतिहासिक समझौते का स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया।

Read More

उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित इस परियोजना को लेकर संबंधित राज्यों के बीच हुआ समझौता केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए 'संवाद के माध्यम से समाधान' के दृष्टिकोण का बेहतरीन उदाहरण है।

पूर्व राज्य कैबिनेट मंत्री हर्ष महाजन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के बीच गृह मंत्री शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में सहमति बनना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे न केवल यमुना नदी के पुनर्जीवन को बल मिलेगा, बल्कि जल संरक्षण, ऊर्जा उत्पादन और क्षेत्रीय विकास के नए अवसर भी खुलेंगे।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने परियोजना के जल घटक से जुड़ी लागत का 90 प्रतिशत वहन करने का निर्णय लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है।

उन्होंने कहा, ''यह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की सभी राज्यों, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के विकास और जनकल्याण के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।''

महाजन ने कहा कि कांग्रेस और राज्य सरकार को इस पहल के लिए केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताना चाहिए।

उन्होंने कहा, ''यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस नेता इस ऐतिहासिक फैसले का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि वर्षों से रुकी हुई इस परियोजना को आगे बढ़ाना पूरी तरह केंद्र सरकार की पहल और नेतृत्व से संभव हुआ है।''

उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और कांग्रेस नेताओं से आग्रह किया कि वे राजनीतिक लाभ लेने के बजाय राज्य और देश के हित में लिए गए इस फैसले का स्वागत करें और प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की सराहना करें।

पूर्व मत्स्य मंत्री महाजन ने विश्वास जताया कि किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना का क्रियान्वयन हिमाचल प्रदेश के लिए दीर्घकालिक लाभकारी होगा और स्वच्छ यमुना के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाएगा।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी