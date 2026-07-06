हिमाचल प्रदेश: 18 आईएएस, 16 एचएएस अधिकारियों का तबादला

शिमला, 6 जुलाई (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को हुए एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल में सरकार ने 18 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और 16 हिमाचल प्रशासनिक सेवा (एचएएस) अधिकारियों का तबादला कर उन्हें नए पदों पर तैनात किया।

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सलाहकार (नियामक सुधार) और प्रधान सचिव (वित्त एवं योजना) 2002 बैच के अभिषेक जैन को वित्तीय आयुक्त (अपील) का प्रभार दिया गया है।

अधिसूचना के अनुसार, 2010 बैच के सुदेश मोक्टा को सचिव (सहकारिता) नियुक्त किया गया है।

सचिव (सहकारिता) अमरजीत सिंह (2010 बैच) सचिव (नगर एवं ग्राम योजना एवं गृह) का प्रभार संभालते रहेंगे।

राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड और सामान्य उद्योग निगम के प्रबंध निदेशक तोरुल एस रवीश (2016 बैच) को निदेशक (भूमि अभिलेख) के पद पर तैनात किया गया है।

निदेशक (भूमि अभिलेख) अभिषेक वर्मा (2018 बैच) हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे, जबकि अजय कुमार यादव (2018 बैच) को हिमाचल प्रदेश चिकित्सा सेवा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में तैनात किया गया है।

ऊना के अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर (2018 बैच) को हिमाचल प्रदेश विद्युत पारेषण निगम में निदेशक (कार्मिक एवं वित्त) के रूप में तैनात किया गया है।

सोलन के एडीसी राहुल जैन को महिला विकास निगम सोलन के प्रबंध निदेशक के रूप में तैनात किया गया है।

हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम के प्रबंध निदेशक दिन्यांशु सिंह (2020 बैच) को अतिरिक्त उपायुक्त, सोलन के रूप में तैनात किया गया है। उनके स्थान पर बिलासपुर के अतिरिक्त उपायुक्त ओम कांत शर्मा (2020 बैच) इस पद पर नियुक्त किए जाएंगे।

मंडी के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट गुरसिमर सिंह (2021 बैच) को जनरल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, जबकि कांगड़ा के एसडीएम ईशांत जसवाल (2021 बैच) को ऊना का अतिरिक्त उपायुक्त नियुक्त किया गया है।

मंडी की एसडीएम रुपिंदर कौर (2021 बैच) को बिलासपुर का अतिरिक्त उपायुक्त नियुक्त किया गया है। बिलासपुर के एसडीएम राजदीप सिंह (2021 बैच) को सोलन का नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है।

--आईएएनएस

एमएस/