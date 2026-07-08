हिमाचल भाजपा अध्यक्ष का कांग्रेस पर तंज, राजीव बिंदल बोले-विक्रमादित्य सिंह से हमें किसी प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं

शिमला, 8 जुलाई (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बुधवार को राज्य के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि न तो उन्हें और न ही भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह से किसी तरह के प्रमाणपत्र की जरूरत है।

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राजीव बिंदल ने कहा कि वह पिछले 35 वर्षों से जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में लगातार सेवा कर रहे हैं। प्रदेश की जनता का विश्वास ही उनके लिए सबसे बड़ा प्रमाणपत्र है, इसलिए उन्हें किसी कांग्रेस नेता की मान्यता की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए पंचायती राज, शहरी निकाय और नगर निगम चुनावों में कांग्रेस और विक्रमादित्य सिंह को जनता ने करारा जवाब दे दिया है। राजीव बिंदल का आरोप है कि लगातार चुनावी हार के कारण कांग्रेस नेता निराश हो गए हैं और यही निराशा अब उनके गैर-जिम्मेदाराना बयानों में दिखाई दे रही है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे राजनीतिक बयान राज्य सरकार की नाकामियों से जनता का ध्यान नहीं भटका सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले चार वर्षों में कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश की जनता को भारी परेशानियों का सामना करने पर मजबूर किया है।

उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा धोखा राज्य के बेरोजगार युवाओं के साथ हुआ है। कांग्रेस ने चुनाव से पहले 5 लाख रोजगार और 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार अपने इन बुनियादी वादों को भी पूरा नहीं कर सकी।

राजीव बिंदल ने कहा कि आज प्रदेश के युवा सरकार से जवाब मांग रहे हैं लेकिन सरकार अपनी विफलताओं का जवाब देने के बजाय मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रही है।

राम मंदिर के मुद्दे पर भी राजीव बिंदल ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि पूरा देश कांग्रेस का ऐतिहासिक रुख अच्छी तरह जानता है। भगवान राम की जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण सदियों के संघर्ष के बाद संभव हो पाया।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने तुष्टिकरण की राजनीति के कारण हर स्तर पर राम मंदिर निर्माण में बाधाएं डालने की कोशिश की। अब वही पार्टी खुद को भगवान राम का समर्थक बताने का प्रयास कर रही है, लेकिन देश की जनता इस सच्चाई को अच्छी तरह समझती है।

राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार को बेबुनियाद राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय अपने अधूरे वादों, बढ़ती बेरोजगारी और शासन की विफलताओं पर जवाब देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आगे भी जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी और कांग्रेस को उसके हर चुनावी वादे और अधूरे संकल्प के लिए जवाबदेह बनाएगी।

--आईएएनएस

वीकेयू/पीएम