हम कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे: ऋतब्रत बनर्जी

कोलकाता, 10 जून (आईएएनएस)। विधानसभा स्पीकर ऋतब्रत बनर्जी ने कांग्रेस में शमिल होने की चर्चाओं को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं। अभी हमारे खेमे में 64 विधायक हैं और हमें पूरा भरोसा है कि कल तक इन विधायकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होगी।

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उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि न हमारे सांसद कांग्रेस में जा रहे हैं और न ही विधायक, न ही पार्षद और न ही जिला अध्यक्ष। राज्यसभा के भी कोई सांसद नहीं जा रहे हैं। अब तक राज्यसभा से दो सांसद इस्तीफा दे चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में सवाल यह है कि आखिर कौन कांग्रेस के खेमे में शामिल हो रहा है। इसे लेकर पूरी तस्वीर साफ होनी चाहिए। लिहाजा, इस तरह की चर्चा पूरी तरह से निराधार है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि हमारे विधायक या सांसद कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें बिल्कुल ही सत्यता नहीं है।

वहीं, ऋतब्रत बनर्जी ने बिना नाम लिए ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भी निशाना साधा। ऋतब्रत बनर्जी ने कहा कि उन्हें राजनीति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। वो सबकुछ एक क्विज की तरह से संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वो पार्टी के लोगों के बीच में गुलामी की मानसिकता को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा, इस विद्रोह को गुलामी की मानसिकता के विरोध में एक प्रखर लड़ाई के रूप में देखा जा सकता है।

उन्होंने साफ किया कि मौजूदा समय में पश्चिम बंगाल क्रांति का बिगुल फूंका जा चुका है। अब राज्य में क्रांति का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो कि बहुत जरूरी भी है। अगर क्रांति हर घंटे वाली प्रक्रिया है, जिसे हर हाल में पूरा करना ही होगा।

जब उनसे पूछा गया कि आपके खेमे में लगातार विधायकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, तो उन्होंने साफ कर दिया कि निश्चित तौर पर इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि विधायकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए इच्छुक हैं। वजह साफ है कि मौजूदा समय में पश्चिम बंगाल में क्रांति का माहौल बना हुआ है और यह सब कुछ उसी का नतीजा है।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी