'प्रवासी प्रतिभाएं और उद्योग मिलकर राज्य के विकास को देंगे नई गति', सैन फ्रांसिस्को में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल

नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अमेरिका और कनाडा की एक सप्ताह की यात्रा पर हैं। सोमवार को सीएम पटेल ने सैन फ्रांसिस्को में कहा कि सिलिकॉन वैली में रहने वाले गुजराती प्रोफेशनल और उद्यमी, गुजरात के उभरते हुए टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

सैन फ्रांसिस्को में गुजराती समुदाय को संबोधित करते हुए पटेल ने सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन के क्षेत्रों में उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वैश्विक स्तर पर मौजूद गुजराती प्रतिभाओं और गुजरात की कंपनियों व उद्योगों के बीच मजबूत संबंध बनाना चाहती है।

पटेल ने कहा, "सेमीकंडक्टर, एआई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जैसे उभरते क्षेत्रों में गुजरातियों का, खासकर सिलिकॉन वैली में, अहम योगदान सराहनीय है। ऐसी प्रतिभाओं को गुजरात के उद्योगों से जोड़ने से ज्ञान के आदान-प्रदान, तकनीकी सहयोग और मेंटरशिप के अवसर पैदा होंगे।"

सैन फ्रांसिस्को में हुई यह बातचीत पटेल की यात्रा का पहला कार्यक्रम था। इस यात्रा के दौरान सीएम अमेरिका और कनाडा में राज्य के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इसका मकसद निवेशकों और उद्योगों को 'वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027' में भाग लेने के लिए आमंत्रित करना और राज्य में निवेश के अवसरों का पता लगाना है।

पटेल ने सभा को बताया कि गुजरात देश के विकास इंजन के रूप में उभरा है। राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत- 2047' के विजन के अनुरूप खुद के विकास विजन 'विकसित गुजरात- 2047' की दिशा में काम कर रहा है।

उन्होंने कहा, "गुजरात का लक्ष्य सेमीकंडक्टर, एआई, डेटा सेंटर और बायोटेक्नोलॉजी जैसे नए जमाने के क्षेत्रों के लिए एक वैश्विक केंद्र बनना है।"

मुख्यमंत्री ने गुजराती समुदाय के सदस्यों के साथ-साथ सैन फ्रांसिस्को क्षेत्र के उद्योग और व्यापार जगत के लीडर्स को भी 'वाइब्रेंट गुजरात समिट 2027' में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।

बैठक में सवाल-जवाब का सत्र भी हुआ, जिसमें समुदाय के सदस्यों ने गुजरात के विकास और विभिन्न क्षेत्रों में उभर रहे अवसरों के बारे में जानकारी मांगी।

पटेल ने कहा कि सरकार राज्य के इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरातियों की वैश्विक विशेषज्ञता का उपयोग करना चाहती है। गुजरात खुद को सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है।

बातचीत के दौरान, पटेल ने अपने गृह राज्य से हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले गुजराती परिवारों द्वारा बनाए रखे गए सांस्कृतिक जुड़ाव के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि गुजराती भाषा, त्योहारों, समारोहों और मूल्यों का लगातार पालन करना गुजरात के साथ उनके जुड़ाव को दर्शाता है।

पटेल की यात्रा का मुख्य उद्देश्य निवेशकों, उद्योग संघों और उभरते टेक्नोलॉजी क्षेत्रों के लीडर्स के साथ जुड़ना और साथ ही गुजराती समुदाय के लोगों से बातचीत करना है। कनाडा जाने से पहले यह प्रतिनिधिमंडल अमेरिका में बैठकें और चर्चाएं करेगा, जिसमें 'वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027' पर खास ध्यान दिया जाएगा।

--आईएएनएस

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